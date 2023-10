Lies of P: Verkaufszahlen erreichen großen Meilenstein – Entwickler bedanken sich

Mit „Lies of P“ veröffentlichte das südkoreanische Entwicklerstudio Neowiz im September das knackige Action-Rollenspiel „Lies of P“ für die Konsolen und den PC.

Neben der gelungenen Umsetzung der typischen Soulslike-Elemente war es vor allem das unverbrauchte Setting, das von den Kritikern und der Community positiv aufgenommen wurde. Via Twitter bestätigten die Verantwortlichen von Neowiz, dass auch der kommerzielle Erfolg nicht lange auf sich warten ließ. Innerhalb weniger Wochen verkaufte sich „Lies of P“ demnach mehr als eine Million Mal.

Die Entwickler weiter: „Wir möchten allen Bürgern von Krat unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Vielen Dank an alle, die uns geholfen und uns begleitet haben, und wir hoffen, dass Sie auch in unseren zukünftigen Reisen dabei sind.“

Möglicherweise dürfen sich alle Spielerinnen und Spieler auf kurz oder lang über weitere Inhalte beziehungsweise Abenteuer in der Welt von „Lies of P“ freuen. So wurde vor auf der offiziellen Website von Neowiz vor wenigen Tagen eine Stellenausschreibung entdeckt, die mehr oder weniger direkt auf möglichen DLC zu „Lies of P“ hinweist.

Im Bereich der „Produktvorstellung“ wird das düstere Soulslike-Abenteuer nicht nur genauer beschrieben. Darüber hinaus ist hier die Rede davon, dass Neowiz weitere Inhalte plant. Somit dürfte die offizielle Ankündigung von DLC oder einer möglichen Story-Erweiterung im Prinzip nur eine Frage der Zeit sein.

Sollten die Entwickler bezüglich der Post-Launch-Unterstützung von „Lies of P“ für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Lies of P“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und erzählt uns eine alternative Geschichte rund um die bekannte Märchenfigur Pinocchio.

„In unserem Soulslike musst du dich und deine Waffen anpassen, um dich unsagbaren Gräueln zu stellen, die unergründlichen Geheimnisse der Eliten der Stadt zu lüften und zu entscheiden, ob du auf deiner Reise zu dir selbst Widrigkeiten mit der Wahrheit begegnest oder sie mit Lügen zu überwinden versuchst“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

We would like to express our sincere gratitude to all the citizens of Krat.

Thank you to everyone who helped us and accompanied us and we hope you join in our future journeys as well.#LiesofP pic.twitter.com/BpGUr0rkDn

— Lies of P (@Liesofp) October 17, 2023