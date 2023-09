Lies of P: Jetzt verfügbar – Launch-Trailer zum finsteren Soulslike-Rollenspiel

Die internationalen Testwertungen versprachen bereits ein spaßiges Soulslike-Abenteuer. Und jetzt dürft ihr es endlich spielen! Am heutigen Dienstag ist „Lies of P“ nämlich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erschienen. Egal in welchem Store, ob digital oder physisch: Ihr zahlt einen Preis von 59,99 Euro.

Möchtet ihr noch etwas Zusatzinhalt haben, kriegt für einen Zehner mehr die Deluxe Edition. Enthalten ist abgesehen vom Hauptspiel der Mantel und die Brille des großen Venigni sowie eine Kosmetikmaske. Wer diese Edition vorbestellt hat, ist übrigens schon seit Samstag am spielen.

Wart ihr mit der Demoversion nicht ganz zufrieden, solltet ihr vielleicht doch mal einen Blick riskieren: Die Entwickler waren in der Zwischenzeit fleißig und haben gewünschte Verbesserungen vorgenommen. Dazu zählt vor allem das träge Ausweichen, das sich nun deutlich smoother anfühlt. Auch die kritisierte Waffen-Haltbarkeit wurde angepasst. – genau wie etliche Kleinigkeiten.

Prepare to Lie or Die

Um die heutige Veröffentlichung zu zelebrieren, hat Neowiz Games einen obligatorischen Launch-Trailer herausgebracht. Hier erhaltet ihr nochmals einen Eindruck von der düsteren Atmosphäre und den fordernden Kämpfen des Action-RPGs.

„Schlüpfe in die Rolle von Gepetto’s geschätzter Puppe, um die Geheimnisse von Krat aufzudecken und die Stadt in dieser neuen Version des Märchenklassikers zu retten!“, steht unter anderem in der Beschreibung.

Mechanische Puppen und außergewöhnliche Bosse warten darauf, euch das Leben schwer zu machen. Durchschaut ihre Bewegungsmuster und überlegt euch eine passende Taktik, um sie zu besiegen. Des Weiteren stehen euch über 100 Waffenkombinationen zur Verfügung. Außerhalb der knackigen Kämpfe erlebt ihr dann, wie sich Pinocchio langsam in einen Menschen verwandelt. Ihr trefft hierbei auf verschiedenste Charaktere und lernt zudem etwas über Gefühle.

