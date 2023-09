Lies of P: Gameplay-Video zeigt acht beeindruckende Boss-Begegnungen

In Kooperation mit IGN werden in einem neuen Gameplay-Video acht unterschiedliche Boss-Kämpfe aus “Lies of P” vorgestellt. Schon in wenigen Tagen können Käufer des Spiels diese selbst erleben.

An Videos zu “Lies of P” mangelte es in den vergangenen Wochen wahrlich nicht. Und auch heute macht ein neuer Gameplay-Clip die Runde. Nachdem in einer vorangegangenen Veröffentlichung die Waffen an der Reihe waren, dreht sich die heutige Ausgabe um die Bosse.

In Zusammenarbeit mit IGN werden im unten eingebetteten Video nicht weniger als acht der im Spiel vorhandenen Boss-Begegnungen vorgestellt. Hier gilt natürlich: Wollt ihr euch den Überraschungsmoment nicht verderben, solltet ihr konsequent auf den Start der Gameplay-Szenen verzichten.

Lies of P-Vorbestellung bringt mehr Kleidung und Paradehut

Gleichzeitig ist das Video zu “Lies of P“ aber auch behilflich, die Vorbestellung des Titels abzuwägen. Denn diese ist weiterhin möglich und wird mit zusätzlichen Inhalten belohnt. Dazu gehören die Kleidung der schelmischen Puppe und der Paradehut der schelmischen Puppe.

Neben der Standardversion von “Lies of P” zum Preis von 59,99 Euro können Spieler zu einer Deluxe Edition greifen, die einiges an zusätzlichen Content und einen Frühzugang umfasst. Das zuletzt genannte Feature lässt 72 Stunden vor dem offiziellen Launch in “Lies of P” eintauchen. Der Preis der Deluxe Edition liegt bei 69,99 Euro.

In “Lies of P” erleben Spieler allerlei Kämpfe und nutzen dabei anpassbare Waffenkombinationen und Legionswaffen. Innerhalb der Handlung wiederum stehen Lügen, Gefühle und persönliches Wachstum im Fokus, was durch eine Vielzahl unterschiedlicher Charaktere beeinflusst wird und zu einer Menschwerdung führen soll.

Dabei gilt es, Entscheidungen zu treffen, die mitunter einen Einfluss auf die weiteren Ereignisse haben. Wie wir bereits berichteten, müssen sich Spieler nicht nur mit einem Ende abfinden, sondern können den Ausgang der Geschichte unter anderem mit ihren Lügen beeinflussen. Wie weit die Resultate dabei auseinandergehen, ist allerdings unklar.

“Lies of P” erscheint am 19. September 2023 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC. Schaut euch das neueste Gameplay mit allerlei Bossen nachfolgend an (oder lasst es aus Spoiler-Gründen).

