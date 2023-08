Lies of P: Mehrere Enden für das kommende Soulslike bestätigt

In wenigen Wochen erscheint das Soulslike „Lies of P“, das auf der Gamescom 2023 einen Auftritt hatte und mit einem Cinematics-Trailer vorgestellt wurde.

Doch auch neue Informationen wurden geteilt: In einem während der Messe geführten Gespräch mit den Redakteuren von DualShockers ging der zuständige Director Choi Ji-won auf den Abschluss des Spiels ein und betonte, dass es drei unterschiedliche Versionen geben wird.

Bis ganz zum Schluss spielen

Bei den unterschiedlichen Enden dürfte die Lügen-Mechanik eine gewisse Rolle spielen und darüber mitbestimmen, welches Ende von „Lies of P“ die Spieler sehen werden. Laut Choi sollten Fans, die den Titel vollständig erleben möchten, einen Blick auf alle drei Varianten werfen.

„Eine Sache, die wir im Voraus geplant haben, ist, dass man es nicht nur einmal spielen möchte. Wenn man es nur einmal gespielt hat, dann ist es nicht vollständig“, so der Director. „Wir empfehlen wirklich, es mehrmals zu spielen.“

„Im Grunde gibt es drei Enden. Aber wir empfehlen wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, das Ende bis ganz, ganz, ganz zum Schluss zu spielen“, so seine weiteren Worte.

Neowiz gab schon im Vorfeld bekannt, dass die Haupthandlung von „Lies of P“ etwa 30 Stunden lang sein wird, was das mehrmalige Durchspielen zu einem ziemlich zeitintensiven Erlebnis machen würde.

„Lies of P“ spielt in einer düsteren Interpretation des Pinocchio-Universums. Optisch dürfte der Titel viele FromSoftware-Fans an „Bloodborne“ erinnern. Allerdings bringt „Lies of P“ mehrere eigene Ideen mit, vor allem das „Lügensystem“, das auf Pinocchios Neigung zu Unwahrheiten basiert.

Vorbestellungen von „Lies of P“ werden weiterhin im PlayStation Store angenommen, wo die Standardfassung mit 59,99 Euro zu Buche schlägt. Einige digitale Zusatzinhalte und einen Frühzugang bietet die Deluxe Edition, die zehn Euro mehr kostet.

„Lies of P“ wird am 19. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Da der Gold-Status bereits erreicht wurde, dürfte es keine Verzögerung mehr geben.

