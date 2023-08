Lies of P: Das finstere Soulslike ist bereit für den Release

Lies of P:

"Lies of P" ist so gut wie fertig.

Eine Verschiebung von „Lies of P“ ist definitiv nicht zu befürchten. Denn genau sechs Wochen vor dem Release hat das Soulslike-Rollenspiel von Neowiz den Goldstatus erreicht.

Nächsten Monat geht’s los

Die meisten von euch wissen, was das heißt: Das zuständige Team hat die Entwicklung abgeschlossen. Somit steht die Verkaufsversion nun bereit. Bis zur Veröffentlichung am 19. September können die Entwickler aber noch an weiteren Verbesserungen arbeiten.

Wer noch nicht sicher ist, ob „Lies of P“ etwas für ihn ist, kann sich eine Demo herunterladen. Ursprünglich sollte diese Version nur bis zum 27. Juni spielbar sein, doch die Verantwortlichen verlängerten die Verfügbarkeit auf unbegrenzte Zeit.

Hier dürft ihr die ersten beiden Kapitel testen. Mit etwa vier Stunden bekommt ihr für eine Demo recht viel Inhalt geboten.

Falls ihr nicht ganz zufrieden seid, solltet ihr das Game noch nicht abschreiben. Die Vollversion wird nämlich mehrere Verbesserungen enthalten, über die wir Ende Juni berichtet haben. Zum Beispiel passt das Entwicklerteam noch die Ausweichmechanik an.

Weitere Meldungen zu „Lies of P“:

Hat euch „Lies of P“ überzeugt, zahlt ihr einen Preis in Höhe von 59,99 Euro. Eine Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten kostet zehn Euro mehr. An Umfang mangelt es mit bis zu 60 Stunden definitiv nicht.

Zum Schluss noch die Verkündung von Neowiz:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren