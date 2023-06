Lies of P: Demo erfolgreich und erster Meilenstein überwunden

Während der Launch von "Lies of P" noch einige Monate auf sich warten lässt, können die Entwickler einen ersten Erfolg verbuchen. Die Demo des Titels ließ den Download-Counter rotieren. In einem Tweet wurden Zahlen genannt.

Anlässlich der Summer-Games-Fest-Woche wurde kürzlich eine Demo von „Lies of P“ veröffentlicht, die bei den Spielern offenbar auf ein reges Interesse stieß. Schon kurz nach der Bereitstellung der Anspielfassung wurde der erste Meilenstein erreicht.

Wie Round 8, die Entwickler hinter dem Titel, und der Publisher Neowiz in einem Tweet bekanntgaben, kommt die Demo von „Lies of P“ schon jetzt auf mehr als eine Million Downloads. Zwischenzeitlich hatte das Adventure auf Twitch 170.000 gleichzeitige Zuschauer, während Unternehmensangaben zufolge zeitweise die Top 3 der weltweiten Twitter-Trends erklommen werden konnte.

„Lies of P hat 1 Million Demo-Downloads erreicht und es war uns eine Freude, so viele neue Gäste in Krat willkommen zu heißen“, heißt es in der Ankündigung auf der offiziellen Twitter-Seite des Spiels.

Während in den nächsten Tagen weitere Downloads hinzukommen dürften, hat der Zuwachs bald ein Ende. Die Demo von „Lies of P“ wird bis zum 27. Juni 2023 zur Verfügung stehen. Falls ihr demnach einen Blick auf die Anspielfassung werfen möchtet, solltet ihr euch nicht mehr allzu viel Zeit lassen.

Hier könnt ihr die Demo herunterladen

Heruntergeladen werden kann die Demo direkt aus dem PlayStation Store. Hierzulande werden aufgrund der Altersbeschränkung vor dem Download 25 Cent fällig, allerdings nur dann, wenn die Interessenten keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen.

Demo-Download im PlayStation Store:

Einmal im PlayStation Store angekommen könnt ihr den Titel ebenfalls zügig vorbestellen. Für die PS5-Fassung von „Lies of P“ werden 59,99 Euro fällig, während die Deluxe Edition zehn Euro mehr kostet und neben einigen zusätzlichen Ingame-Gegenständen einen um 72 Stunden früheren Zugriff auf das Spiel gewährt.

Die Vollversion von „Lies of P“ wird am 19. September 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht.

