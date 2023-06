Lies of P: Deluxe-Edition vorgestellt – Entwickler begründen Verschiebung

Lies of P:

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins sprachen die Entwickler von Neowiz nicht nur über die Gründe, die zur Verschiebung von "Lies of P" führten. Darüber hinaus wurde uns die Deluxe-Edition des Soulslikes vorgestellt.

"Lies of P" erscheint im September 2023.

Im Rahmen des gestrigen Eröffnungs-Events zum Summer Game Fest 2023 nutzten die Indie-Entwickler von Neowiz die gebotene Bühne, um uns einen neuen Trailer zu „Lies of P“ zu präsentieren und gleichzeitig den finalen Releasetermin zu enthüllen.

Nachdem bisher von einem Release im August dieses Jahres die Rede war, wurde gestern bekannt gegeben, dass das Soulslike-Abenteuer mittlerweile für eine Veröffentlichung am 19. September 2023 vorgesehen ist. Laut Neowiz nahm sich das Studio die zusätzliche Entwicklungszeit, um mit „Lies of P“ die bestmögliche Spielerfahrung abliefern zu können.

„Einige von euch haben vielleicht bemerkt, dass das offizielle Veröffentlichungsdatum, der 19. September, etwas später liegt als das ursprüngliche Veröffentlichungsfenster im August, das wir zuvor angekündigt hatten“, schrieb Neowiz.

„Das Team hatte das Gefühl, dass es noch ein paar Wochen brauchte, um dem Spiel den letzten Schliff zu geben, um bei der Veröffentlichung das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

Welche Inhalte bietet die Deluxe-Edition?

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins gaben die Verantwortlichen von Neowiz bekannt, dass „Lies of P“ nicht nur in Form einer Standard-Ausgabe veröffentlicht wird. Darüber hinaus dürfen sich Sammler über eine Deluxe-Edition freuen, die zum einen eine Sammlerbox umfasst, die einem großen Buch ähnelt.

Ebenfalls geboten werden ein SteelBook, ein gebundenes Artbook, das „The Great Venigni’s Set“-Outfit und eine Brille sowie eine In-Game-Maske, die von denjenigen getragen wird, die sich „auf das Festival vorbereiten“.

Den Schlusspunkt setzt der mittlerweile fast schon obligatorische Vorabzugriff. Spielerinnen und Spieler, die sich zum Kauf der Deluxe-Edition entscheiden, dürfen die Welt von „Lies of P“ bereits ab dem 16. September und somit 72 Stunden vor allen anderen erkunden.

Zudem wird es eine Digital-Deluxe-Edition mit den folgenden Inhalten geben:

Early Access (72 Stunden)

Kleidung der schelmischen Puppe

Paradehut der schelmischen Puppe

Unverkennbarer Mantel des Großen Venigni

Brille des Großen Venigni

Jene, die das Fest vorbereiten, tragen diese Maske

Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen und sich selbst ein Bild von dem Soulslike machen möchte, findet im PlayStation Store eine spielbare Demo.

„Lies of P“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

