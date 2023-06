Lies of P: Gameplay-Overview zeigt die Waffenanpassungen, Bosskämpfe und mehr

Lies of P:

Am gestrigen Abend wurde das kommende Soulslike-Abenteuer "Lies of P" in einem ausführlichen Gameplay-Overview vorgestellt. Zu sehen sind die Anpassung der Waffen, Eindrücke aus den Bosskämpfen und mehr.

"Lies of P" erscheint im September 2023.

Nach der Präsentation auf dem Eröffnungs-Event zum Summer Game Fest 2023 in der letzten Woche wurde uns das vielversprechende Soulslike-Abenteuer „Lies of P“ gestern in Form eines weiteren Gameplay-Overviews vorgestellt.

Das neue Video bringt es auf eine Länge von rund zehn Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf das neue Werk von Neowiz. Nach einer kurzen Einführung in das Spiel warten Eindrücke zur Anpassung der Waffen, den Fähigkeiten des Protagonisten oder den Widersachern, die sich euch in „Lies of P“ entgegenstellen.

Ebenfalls nicht fehlen dürfen natürlich Szenen aus den stimmig inszenierten Bosskämpfen, die euch laut den Entwicklern von Neowiz einiges abverlangen werden.

Kostenlose Demo steht zum Download bereit

Sollte euch „Lies of P“ neugierig gemacht haben, dann besteht seit wenigen Tagen die Möglichkeit, vor dem Kauf der Vollversion selbst Hand anzulegen. So wartet im PlayStation Store eine Demo auf euch, die euch einen ganz guten Eindruck von dem vermittelt, was im Action-Rollenspiel aus dem Hause Neowiz auf euch zukommt.

„Lies of P“ erzählt laut offiziellen Angaben eine alternative und düstere Version der Geschichte von Pinocchio. In der Rolle des bekannten Charakters erkundet ihr eine von außer Kontrolle geratenen Puppen zerstörte Stadt und begebt euch auf die Suche nach Meister Gepetto, der in irgendeiner Form mit den Geschehnissen in Verbindung zu stehen scheint.

Da es sich bei Pinocchio um einen Puppen-Mechanoid handelt, habt ihr im Laufe eures Abenteuers die Möglichkeit, den Körper eures Charakters mit unterschiedlichen Waffen und Ausrüstungsgegenständen anzupassen und zu erweitern. Dabei kommt unter anderem die Quartz genannte Währung zum Einsatz, mit der es möglich ist, neue Slots freizuschalten und Pinocchio zu stärken beziehungsweise zu optimieren.

„Lies of P“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Neben der obligatorischen Standardausgabe werden zudem eine Deluxe-Edition und eine eine Digital-Deluxe-Edition angeboten.

