Lies of P: Kooperation mit Wo Long Fallen Dynasty angekündigt

Während "Lies of P" noch nicht einmal auf dem Markt verweilt, können sich Spieler auf eine Kooperation mit "Wo Long: Fallen Dynasty" einstellen. Details dazu sollen in Kürze folgen.

Die beiden Publisher Neowiz und Koei Tecmo haben eine Kooperation angekündigt, bei der es zu inhaltlichen Überschneidungen zwischen dem kommenden PS5- und PS4-Spiel „Lies of P“ sowie „Wo Long: Fallen Dynasty“, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, kommen wird.

Unklar ist allerdings, was Spieler erwarten können: Die Art der Inhalte wurde zunächst nicht verraten. Jedoch lässt sich einem Blogpost von Team Ninja entnehmen, dass schon bald mehr Details herausgegeben werden sollen.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir mit Lies of P zusammenarbeiten werden, einem düsteren Märchen-Actionspiel aus Südkorea, das am 19. September veröffentlicht werden soll“, so das Team von „Wo Long: Fallen Dynasty“ in einem Tweet. „Bitte bleibt dran für weitere Details!“

Im Fall von „Wo Long: Fallen Dynasty“ werden einige Inhalte in einem Season Pass gebündelt, der am 29. Juni 2023 starten wird und zunächst die erste Erweiterung freischaltet. Danach werden zwei weitere Packs folgen, sodass die Kooperation mit „Lies of P“ auf einige kostenlose Zusatzinhalte hindeuten könnte.

#WoLong Fallen Dynasty 🐉 X #LiesofP 🤥 We are pleased to announce that we will be collaborating with „Lies of P“, a dark fairy tale action game from South Korea.

Please stay tuned for more details!👀https://t.co/PnqO41MRvy pic.twitter.com/xY7xluGk2t — Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) June 19, 2023

In Bezug auf „Lies of P“ gibt es noch keine Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung. Fest steht aber, dass der Titel im September für Konsolen und PC erscheinen wird.

Im Vorfeld kann das Adventure dank einer Demo angespielt werden. Und erst kürzlich gaben die Entwickler bekannt, dass die Anspielfassung von „Lies of P“ mehr als eine Million Mal heruntergeladen wurde.

Weitere Meldungen zu Lies of P:

Die Vollversion von „Lies of P“ wird am 19. September 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

