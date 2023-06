Lies of P: Demo verlängert sich auf unbegrenzte Zeit

Während des Summer Games Fests gaben Publisher Neowiz und das Entwicklerteam von Round 8 bekannt, dass interessierte Käufer und Käuferinnen einen Vorgeschmack von „Lies of P“ erhaschen können. Bis zum 27. Juni 2023 sollte es nämlich eine Demo geben.

Doch wie die Verantwortlichen nun mitteilen, wurde diese Begrenzung aufgehoben. Spieler und Spielerinnen können nun für unbegrenzte Zeit die Demo genießen, da sie nicht wie geplant aus dem PlayStation Store entfernt wird.

Lies of P vorab testen

Die Demo kann demnach für unbegrenzte Zeit direkt im PlayStation Store heruntergeladen werden. Aufgrund der Altersbeschränkung kostet die Demo hierzulande 25 Cent. Diesen kleinen Obolus könnt ihr umgehen, wenn ihr eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzt.

In der Demo sind die ersten beiden Kapitel des Spiels enthalten. Spieler und Spielerinnen begegnen herausfordernden Bosskämpfen, wichtigen Charakteren und einigen einzigartigen Umgebungen, die zum Erkunden einladen sollen.

So sollen in Krat, der Spielwelt von „Lies of P“, Geheimnisse versteckt sein. Dazu zählen interessante Hintergrundinformationen oder Verstärkungen für P. Wir haben zudem die Möglichkeit, unterschiedliche Waffen kennenzulernen. Wir können die Klingen und Griffe beliebig austauschen und so ganz wilde Kombinationen ausprobieren.

Jeder Griff und jede Klinge ist mit einer Fabelkunst versehen. Das ist ein besonderer Bonus, der unterschiedliche Effekte auslöst. Damit sollen wir beispielsweise unsere Verteidigung stärken oder besonders spektakuläre Angriffe ausführen können.

„Lies of P“ erscheint am 19. September 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC via Steam.

