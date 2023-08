Lies of P: Cinematic-Trailer zeigt Locations und Feinde

Lies of P:

"Lies of P" hat einen neuen Trailer erhalten, der auf die bevorstehende Gamescom 2023 aufmerksam macht. Der Launch des Titels lässt noch bis zum kommenden Monat auf sich warten.

Die Gamescom 2023 hat zwar noch nicht begonnen. Doch Neowiz nutzte schon im Vorfeld die Gelegenheit, einen dazugehörigen Trailer zu „Lies of P“ in den Umlauf zu bringen.

Zusammenhängende Gameplay-Szenen offenbart der unten eingebettete und mehr als eine Minute lange Clip zwar nicht. Allerdings verdeutlicht er noch einmal, was Spieler vom düsteren Adventure, in dem Lügen eine zentrale Rolle spielen, erwarten können.

Der Trailer gibt einen Einblick in die Kämpfe des Spiels, stellt einige der Gegner und Bosse vor, denen ihr begegnen werdet, und auch die verschiedenen Schauplätze und Stadtteile der düsteren Stadt Krat werden vorgestellt.

Vorbestellungen werden belohnt

Spieler, die bereits überzeugt sind und eine Vorbestellung aufgeben möchten, können dies weiterhin im PlayStation Store tun, wobei 59,99 Euro fällig werden. Als Vorbesteller-Boni erhalten sie die Kleidung der schelmischen Puppe, den Paradehut der schelmischen Puppe und einen Early Access (72 Stunden).

Mehr zu bieten hat die Deluxe Edition, die zehn Euro mehr kostet. Zu den zusätzlichen Inhalten gehören:

Unverkennbarer Mantel des Großen Venigni

Brille des Großen Venigni

Kosmetikmaske Deluxe Edition

Falls es die Disk-Version von „Lies of P“ sein soll: Diese ist unter anderem bei Amazon* erhältlich.

Weitere Meldungen zu Lies of P:

Schon Anfang des Monats gab Neowiz bekannt, dass „Lies of P“ rechtzeitig zur Veröffentlichung am 19. September 2023 den Goldstatus erreicht hat. Zum Launch wird das Spiel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich sein. Eine Demo ist bereits auf den unterstützten Plattformen verfügbar. Nachfolgend kann der Gamescom-Trailer angeschaut werden:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren