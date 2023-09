Lies of P: Neues Gameplay zeigt Lorenzini Arcade, Kämpfe und mehr

Lies of P:

Mit "Lies of P" erscheint in diesem Monat ein weiterer Vertreter des beliebten Soulslike-Genres. Kurz vor dem Release zeigt sich der Titel in einem umfangreichen Gameplay-Video, das uns einen Blick auf die Spielwelt und das Kampfsystem ermöglicht.

"Lies of P" soll für frischen Wind im Soulslike-Genre sorgen.

Mit „Lies of P“ entstand bei den Indie-Entwicklern von Neowiz in den vergangenen Monaten ein Soulslike-Abenteuer, das sich vor allem mit seinem unverbrauchten Setting von seinen Genrekollegen abheben wird.

So verfrachtet uns das Action-Rollenspiel in eine düstere Version des bekannten Märchenklassikers Pinocchio. Spielerisch hingegen orientieren sich die Macher von Neowiz bewusst an bekannten Vorbildern wie „Dark Souls“ und versprechen ein Kampfsystem, das euch zahlreiche taktische Möglichkeiten bietet, wenn es darum geht, die teilweise recht kniffligen Bosse in den Staub zu schicken.

Ein frisch veröffentlichtes Gameplay-Video, das es auf eine Länge von rund sieben Minuten bringt, liefert euch neue Eindrücke aus dem Kampfsystem. Zudem sind ausgewählte Schauplätze der Spielwelt zu sehen – darunter Lorenzinis Arcade.

Gameplay auf Basis des Community-Feedbacks verbessert

Wer das düstere „Soulslike“ vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine Demo, die von PlayStation Plus-Abonnenten kostenlos heruntergeladen werden kann. Ansonsten werden aufgrund der Alterseinstufung 0,25 Euro fällig. Wie die Entwickler von Neowiz kürzlich bestätigten, führte das Community-Feedback zur Demo zu diversen Gameplay-Anpassungen beziehungsweise Verbesserungen.

Beispielsweise wurde laut Neowitz dafür gesorgt, dass sich das Ausweichen in der finalen Version von „Lies of P“ deutlich „flüssiger und reaktionsschneller anfühlt“. Ein weiterer Kritikpunkt, der von den Entwicklern in Angriff genommen wurde, ist die Haltbarkeit der Waffen. Je nach Gebrauch nutzen sich diese unterschiedlich schnell ab.

Unter Umständen konnte es jedoch vorkommen, dass die Spielerinnen und Spieler in einem Bosskampf mit einer stumpfen Waffe dastanden, was den Kampf unnötig zäh machte. Szenarien dieser Art sollen in der finalen Version des Soulslike nicht mehr auftreten.

„Lies of P“ wird ab dem 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Da das Action-Rollenspiel bereits Anfang August den Gold-Status erreichte, steht dem geplanten Release in knapp zwei Wochen auch nichts mehr im Wege.

