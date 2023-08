Lies of P: Ausweichen und Waffen-Haltbarkeit wurden angepasst

Lies of P:

"Lies of P" ist die nächste Soulslike-Erfahrung.

Im Juni veröffentlichte Neowiz Games eine Demo von „Lies of P“, die später auf unbegrenzte Zeit verlängert wurde. Die Testversion fand großen Anklang und erreichte noch im gleichen Monat über eine Million Spieler.

Am Soulslike-RPG hatten viele Gamer jedoch ein paar Gameplay-Elemente zu kritisieren. Vor allem das Ausweichen rief eine Menge Kritik hervor. Zu träge und ungenau sei es, meinten die Spieler. Deshalb versprach Director Jiwon Choi kurz nach dem Demo-Release, diese Funktion sorgfältig zu überarbeiten.

In der Zwischenzeit hat der Director seine Worte in die Tat umgesetzt. So erklärte Choi auf der Gamescom: „Als wir das Ausweichen umgestellt haben, haben wir es flüssiger und flexibler gemacht, wenn man ausweicht. Auch wenn man zu einer anderen Bewegung oder Aktion wechselt, haben wir es kürzer und flüssiger gemacht, um den Wechsel zu erleichtern.“

Flüssiger und reaktionsschneller

Ed Nightingale von Eurogamer hatte die Gelegenheit, eine neue Demo anzuspielen und bestätigt die Verbesserungen. Das Ausweichen soll sich nun „deutlich flüssiger“ und „reaktionsschneller“ anfühlen. Zudem sei diese Funktion in Bosskämpfen nun deutlich nützlicher. Allerdings sei das Blocken im Kampf gegen einen Bossgegner immer noch effektiver.

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam auch die Haltbarkeit der Waffen überarbeitet. Denn auch hiermit waren einige Spieler nicht zufrieden. Durch den Gebrauch einer Waffe wird diese nach gewisser Zeit stumpf, worauf ihr sie schärfen müsst. Dies konnte manchmal mitten im Bosskampf passieren, was nun nicht mehr passieren sollte.

„Wir mussten sie ein wenig anpassen. Insgesamt ging es darum, sich an das Kampfsystem zu gewöhnen. Das war der Hauptteil, den wir geändert haben“, erklärt Choi.

Natürlich gibt es noch viele weitere, kleinere Änderungen. Alles wurde „gründlich berücksichtigt“, versichert der Director.

„Lies of P“ kommt am 19. September für PlayStation, Xbox und PC auf den Markt.

Quelle: Eurogamer

