Lies of P: Gameplay-Video stellt die Rosa Isabelle Street vor

Während der Launch von „Lies of P“ nur noch zweieinhalb Wochen auf sich warten lässt, versucht der Herausgeber Neowiz mit einem neuen Gameplay-Video, die Spieler von den Vorzügen des Soulslike zu überzeugen.

Im neun Minuten langen Clip, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, wird die Rosa Isabelle Street vorgestellt – laut Entwickler einst ein blühender Ort voller Kunst und Romantik. Zuschauer können zudem einen tieferen Blick auf die neu enthüllten Waffen, Monster und Legion Arms werfen.

Vorbestellt werden kann „Lies of P“ in einer Standardversion für 59,99 Euro und in einer Deluxe Edition für 69,99 Euro. Letztere umfasst neben dem Hauptspiel ein paar digitale Cosmetics und einen Early Access, der 72 Stunden früher auf das Spiel zugreifen lässt.

Demo weiterhin verfügbar

Spieler, die vor dem Kauf in „Lies of P“ hineinschnuppern möchten, können weiterhin die Demo laden, die zunächst zeitbegrenzt veröffentlicht, später aber auf unbestimmte Zeit verlängert wurde.

Der Demo-Download ist im PlayStation Store möglich. Spieler ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft müssen aufgrund der Alterseinstufung 25 Cent bezahlen – zumindest im deutschen PlayStation Store.

Mit „Lies of P“ soll die Geschichte von Pinocchio auf den Kopf gestellt werden. „Du bist eine von Geppetto geschaffene Puppe, die in einem Netz aus Lügen gefangen ist. Ungeheure Monster und nicht vertrauenswürdige Figuren stehen zwischen dir und den Vorkommnissen in der Welt von Lies of P“, so die Macher.

Vor einigen Wochen gab Neowiz bekannt, dass „Lies of P“ reichlich vor der Veröffentlichung am 19. September 2023 den Goldstatus erreicht hat. Entwickelt wurde das Spiel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Eine Demo ist bereits auf den unterstützten Plattformen verfügbar.

