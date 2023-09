Lies of P: Speicherbedarf auf PS4/PS5 und Lore-Trailer

Lies of P:

Die Datengröße von “Lies of P” auf PlayStation-Konsolen steht offenbar fest. Der Titel von NEOWIZ und Round8 Studio benötigt demnach verglichen mit anderen Spielen einen überschaubaren Speicherplatz. Ebenfalls kann ein neuer Trailer gestartet werden, in dem die Lore vorgestellt wird.

Während der Launch von “Lies of P” nur noch wenige Tage entfernt ist und eine Demo zuletzt einen guten Eindruck davon verschaffen konnte, was der Titel von NEOWIZ und Round8 Studio auf den Bildschirm bringt, scheint inzwischen die Datengröße des Spiels auf den PlayStation-Konsolen festzustehen.

So hat der meist verlässliche Twitter/X-Account PlayStation Game Size bekannt gegeben, wie viel Speicherplatz für das Spiel auf beiden Plattformen benötigt wird.

PS5-Spieler müssen sich demnach darauf einstellen, dass 34,707 GB ihrer SSD für “Lies of P” benötigt werden. Diese Dateigröße gilt für die Version 1.001.000 und kann lokal variieren. Für PS4-Spieler gilt hingegen, dass die Pinocchio-inspirierte Action-Adventure-Version 29,107 GB einnimmt.

Neuer Trailer zu Lies of P zeigt tiefe Lore und tödliche Krankheit

Zudem wurde ein neuer Trailer zu “Lies of P” veröffentlicht. Nachdem in einem vorherigen Video die Waffen vorgestellt wurden, geht es diesmal um die Lore.

Als Tagebuch präsentiert lässt das Video einen Blick auf die Geschichte und eine tiefe Verwurzelung von Puppen in Krat – der Stadt, die Spieler erkunden – werfen. Zudem bricht eine tödliche Krankheit aus und verwandelt deren Opfer. Allerdings hat Geppetto einen Plan.

Im Spielverlauf gibt es viele Möglichkeiten zum Lügen oder Betrügen. Am Ende beeinflussen diese Entscheidungen sogar den Ausgang des Spiels, wie wir erst kürzlich berichteten. Drei unterschiedliche Enden werden versprochen.

“Lies of P” erscheint am 19. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC, nachdem der Preload am 17. September 2023 eingeläutet wurde.

Diejenigen, die die Deluxe Edition gekauft haben, können laut PlayStation Game Size am 14. September 2023 um Mitternacht (wahrscheinlich regional angepasst) mit dem Preload beginnen und ab dem 16. September 2023 via Early Access in das Spiel einsteigen.

Nachfolgend ist der Lore-Trailer eingebettet:

