Lies of P: Gameplay-Video zeigt Waffen in Aktion

An Gameplay-Eindrücken aus „Lies of P“ mangelte es in den vergangenen Tagen nicht. Und auch heute ließen der Publisher Neowiz und der Entwickler Round8 Studio ein rund siebenminütiges Gameplay-Video folgen. In der neusten Ausgabe, die weiter unten gestartet werden kann, rücken die Waffen in den Fokus.

Der neuste Gameplay-Clip zu „Lies of P“ stellt eine Reihe von handverlesenen zusammengebauten Waffen sowie einzigartigen Waffen vor. Im fertigen Projekt werden Spieler in der Lage sein, über das „Weapon Assemble“-System „Hunderte“ von möglichen Waffenkombinationen zu erstellen.

Einstieg ab 60 Euro

Mit „Lies of P“ soll die Geschichte von Pinocchio auf den Kopf gestellt werden. „Du bist eine von Geppetto geschaffene Puppe, die in einem Netz aus Lügen gefangen ist. Ungeheure Monster und nicht vertrauenswürdige Figuren stehen zwischen dir und den Vorkommnissen in der Welt von Lies of P“, so die Macher. Und da der Goldstatus pünktlich erreicht wurde, steht der geplanten Veröffentlichung nichts mehr im Weg.

„Lies of P“ kann weiterhin vorbestellt werden, wobei für die Standardversion 59,99 Euro und für die Deluxe Edition 69,99 Euro bezahlt werden müssen. Die erweiterte Fassung enthält zusätzlich ein paar kosmetische Items und einen Early-Access-Zugang, der Käufer 72 Stunden früher loslegen lässt. Die Demo von „Lies of P“ scheint hingegen nicht mehr im PlayStation Store verfügbar zu sein.

„Lies of P“ erscheint am 19. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store. Nachfolgend ist das heutige Gameplay-Video zu den Waffen eingebettet:

