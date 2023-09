Lies of P: Internationale Testwertungen im Überblick – ein spaßiges Soulslike

Nächsten Dienstag – dem 19. September – kommt das nächste Soulslike-Abenteuer auf den Markt. Die Testwertungen sind wiederum heute eingetroffen, die ein recht positives Bild abgeben. Nach aktuellem Stand liegt der Metascore bei 82 von 100 möglichen Punkten.

Schauen wir uns in diesem Artikel ein paar davon näher an. Weiter unten findet ihr dann eine komplette Übersicht.

Trotz Frustpotenzial motivierend

Eine der höchsten Wertungen stammt von Attack of the Fanboy, die 90 Punkte vergeben: „Von allen Spielen, die versucht haben, ein Souls-ähnliches Spiel zu meistern, steht Lies of P in einer eigenen Liga und sollte von jedem Fan des Subgenres erlebt werden.“

Auch PSX Brasil ist mit 85 Punkten überzeugt: „Lies of P kombiniert Elemente aus den Soulsborne-Spielen, fügt einige eigene Ideen hinzu und packt das alles in eine sehr gut inszenierte Version einer düsteren Welt, die von einer der bekanntesten Geschichten der klassischen Literatur inspiriert ist. Einige der Kampfmechaniken sind vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber das nimmt Lies of P nicht den Vorzug, einer der besten Soulslikes der letzten Zeit zu sein.“

Ganz nah am Durchschnitt ist The Loadout, die sich für 80 Punkte entschieden haben. In ihrem Fazit steht: „Lies of P lehnt sich stark an eine bewährte Formel an, die für das Soulslike-Genre kennzeichnend ist, aber es hat immer noch Kampfmechaniken und Geheimnisse, die es vom Rest der Meute abheben. Trotz des hohen Schwierigkeitsgrads und einiger verworrener Handlungsstränge ist Lies of P ein hervorragendes Soulslike, das es wert ist, ausprobiert zu werden, und das sich nicht vollständig auf Ideen aus anderen Bereichen verlässt.“

Weitere 80 Punkte sind von IGN Spain: „Lies of P ist ein Geschenk für Soulslike-Liebhaber. Hervorragende Grafik, eine verwickelte und interessante Geschichte und ein reaktiver und frenetischer Kampf. Wenn du das Genre magst, wird dich dieses Spiel nicht enttäuschen. Tauche ein, es ist es wert.“

Diesen Wertungen gegenüber stehen Gamereactor UK (70 Punkte), Cultured Vultures (60 Punkte) und VG247 (40 Punkte). Hierbei handelt es sich allerdings um die einzigen drei Rezensionen außerhalb des positiven Bereichs.

Alle Wertungen aufgelistet

Positiv

Game Informer – 95

GamingTrend – 95

Comicbook – 90

Screen Rant – 90

TheSixthAxis – 90

GGRecon – 90

Malditos Nerds – 90

CGMagazine – 90

Attack of the Fanboy – 90

Gfinity – 90

Everyeye.it – 87

PSX Brasil – 85

Multiplayer.it – 85

Hobby Consolas – 85

IGN Italia – 84

GamePro – 83

Hey Poor Player – 80

The Loadout – 80

Push Square – 80

IGN Spain – 80

GLHF on Sports Illustraded – 80

Wccftech – 80

TRG – 80

Noisy Pixel – 75

Gemischt

GameReactor UK – 70

Cultured Vultures – 60

Negativ

VG247 – 40

Zusammengefasst können wir sagen: Soulslike-Fans werden ein weiteres Mal auf ihre Kosten kommen. Zwar mag die Handlung etwas verwirrend und manche Gameplay-Mechaniken speziell sein, doch der Spielspaß scheint zu überwiegen. Das Rad wird nicht neu erfunden, doch Neowiz Games und Round 8 Studio haben durchaus kleinere Innovationen eingefügt. Schreckt euch der Genre-typische Schwierigkeitsgrad nicht ab, solltet ihr zuschlagen.

„Lies of P“ erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Neben der Standard Edition für 59,99 Euro steht noch eine Deluxe Edition zur Auswahl, die zehn Euro mehr kostet.

