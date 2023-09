Lies of P: Launch-Trailer veröffentlicht und Startzeiten des Soulslike bestätigt

Zur Einstimmung auf den nahenden Release von "Lies of P" stellten die Entwickler von Neowiz den stimmigen Launch-Trailer zur Ansicht bereit. Darüber hinaus wurde eine Übersicht veröffentlicht, die uns verrät, wann "Lies of P" in den unterschiedlichen Regionen freigeschaltet wird.

Über Langeweile können sich Fans von Soulslike-Abenteuer in den kommenden Monaten sicherlich nicht beschweren, da mit „Lies of P“ und „Lords of the Fallen“ gleich zwei vielversprechende Genrevertreter in den Startlöchern stehen.

Den Anfang macht in wenigen Tagen „Lies of P“, das beim südkoreanischen Studio Neowiz entstand und sich passend zum nahenden Release in einem stimmigen Launch-Trailer zeigt. Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers stellten die Entwickler eine Übersicht über die Termine und Uhrzeiten bereit, an denen „Lies of P“ in den unterschiedlichen Regionen freigeschaltet wird.

Die Freischaltung für die PlayStation-Plattformen erfolgt hierzulande am 19. September 2023 um Punkt Mitternacht. Wer die Digital-Deluxe-Edition vorbestellt haben sollte, erhält einen Vorabzugriff auf das Spiel und kann bereits 72 Stunden früher loslegen.

Die alternative Geschichte von Pinocchio

Offiziellen Angaben zufolge erzählt uns „Lies of P“ eine alternative Geschichte der bekannten Figur Pinocchio, mit der die Handlung des Märchenklassikers komplett auf den Kopf gestellt wird. Wir übernehmen die Kontrolle über eine Puppe, die von Meister Geppetto erschaffen und von einer mysteriösen Stimme aus ihrem Schlaf geweckt wurde.

In „Lies of P“ führt unser Weg anschließend in die Stadt Krat. Schnell wird deutlich, dass Meister Geppetto offenbar mit den Puppen, die Tod und Zerstörung über die Stadt brachten, in Verbindung steht. Während wir den Geschehnissen in Krat auf den Grund gehen, stellen wir uns Soulslike-typisch mächtigen Bossen und entwickeln unseren Charakter nach und nach weiter.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Lies of P“ gehört die namensgebende Lügen-Mechanik, mit der es möglich ist, Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen und eines von mehreren Enden freizuschalten.

„Lies of P“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Krat will be opening its gates for Early Access soon. Are you armed and prepared to enter the city? #LiesofP Pre-order the Digital Deluxe Edition to begin this journey 72 hours early: https://t.co/cqurlNE5qb pic.twitter.com/tAjmt14rV3 — Lies of P (@Liesofp) September 12, 2023

