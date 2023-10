Lies of P: Stellenausschreibung deutet Arbeiten an einem DLC an

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Neowiz das Soulslike „Lies of P“ und konnte sowohl Spieler als auch Kritiker von dessen Qualitäten überzeugen. Lediglich der gewaltige Schwierigkeitsgrad sorgte bei einigen für Missmut. Doch der Erfolg scheint dadurch nicht verhindert worden zu sein.

So tauchte vor wenigen Stunden eine Stellenausschreibung auf der koreanischen Seite des Entwicklerstudios auf, die mehr oder minder bestätigt, dass Neowiz an einem DLC zu „Lies of P“ arbeitet. Im Bereich der „Produktvorstellung“ wird das Soulslike beschrieben und verraten, dass man weitere Inhalte plant.

Allerdings sind zu diesen Inhalten noch keinerlei Details bekannt. Da die Entwickler den DLC nicht offiziell angekündigt haben, kann man nicht einmal einschätzen, wann die Spieler mit einer Veröffentlichung rechnen könnten. Dementsprechend halten wir euch auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen gibt.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Du wirst von einer geheimnisvollen Stimme geweckt, die dich durch die verseuchte Stadt Krat führt – ein einst lebendiger Ort, nun vergiftet von Wahnsinn und Blutlust. In unserem Soulslike musst du dich und deine Waffen anpassen, um dich unsagbaren Gräueln zu stellen, die unergründlichen Geheimnisse der Eliten der Stadt zu lüften und zu entscheiden, ob du auf deiner Reise zu dir selbst Widrigkeiten mit der Wahrheit begegnest oder sie mit Lügen zu überwinden versuchst.“

Weitere Meldungen zu Lies of P:

„Lies of P“ ist für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

Lies of P is confirmed to be getting DLC!

Developer Neowiz confirmed it on their Korean job board.https://t.co/claKBvlmFo pic.twitter.com/mgISRHP41u

— Okami Games (@Okami13_) October 6, 2023