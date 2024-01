Lies of P 2: Fortsetzung setzt auf Unreal Engine 5

Das im September 2023 veröffentlichte „Lies of P“ wurde von der Community und Kritikern gleichermaßen gut aufgenommen. Der Metascore liegt bei 80 und im PlayStation Store vergaben knapp 10.000 Spieler im Schnitt 4,7 von fünf möglichen Punkten.

Nachdem im Oktober des vergangenen Jahres die Millionenmarke überschritten wurde, bereiten sich Neowiz Games und Round8 Studio auf die Entwicklung des nächsten Spiels im „Lies of P”-Universum vor. Darauf lassen Stellenanzeigen schließen, die auch zur verwendeten Technologie einen Hinweis liefern.

Lies of P 2 mit Unreal Engine 5

Die Stellenausschreibung „Project Localization Planner“ enthält in der Unterrubrik „Project Introduction“ einen Verweis auf die verwendete Engine.

„Lies of P: Wir sind auf der Suche nach einem Entwicklungsplaner für das nächste Projekt. Basierend auf der Unreal Engine 5 wollen wir erstklassige Grafik, tiefgehendes Leveldesign und ein intensives Action-Erlebnis bieten“, heißt es im Wortlaut.

Das erste „Lies of P“ wurde mit der Unreal Engine 4 entwickelt. Da mit der Fortsetzung erst in einigen Jahren zu rechnen ist, handelt es sich beim Wechsel auf die neue Technologie um keine überraschende Entscheidung. Auch in anderen Stellenangeboten wird die Unreal Engine 5 erwähnt, wie Exputer berichtet. Weitere Einzelheiten liegen zum Sequel nicht vor.

Dass ein neues Spiel geplant ist, wissen wir hingegen schon seit November. Bestätigt wurde zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Download-Content: „Unsere höchste Priorität ist die Entwicklung des DLCs und die Arbeit an der Fortsetzung. Das Entwicklerteam steckt viel Arbeit hinein, macht Brainstorming und erforscht verschiedene Aspekte der Projekte.“

Auch andere Medienformate wurden bereits thematisiert:

„Lies of P“ wurde am 19. September 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Inspirieren ließ man sich vom italienischen Roman „Die Abenteuer des Pinocchio“ von Carlo Collodi.

Spieler stellen sich herausfordernden Kämpfen gegen verrückte Puppen und unvorhersehbare Gegner. Dabei gilt es, verschiedene Waffenkombinationen sowie die mächtigen Legionswaffen einzusetzen, um in Krat zu bestehen.

Lies of P mit 20 Prozent Rabatt

Spieler, die sich bisher nicht mit „Lies of P“ beschäftigt haben, den Titel aber nachholen möchten, werden im PlayStation Store fündig. Dank eines Angebotes sank der Preis zeitweise auf 47,99 Euro, was einem 20-Prozent-Rabatt entspricht. Der Deal endet am 6. Januar 2024.

Doch auch die Disk-Fassung ist nur unwesentlich teurer. Bei Amazon kann das Spiel in der PS5-Version momentan für 48,46 Euro geordert werden, was gegenüber der UVP einem Rabatt in Höhe von 19 Prozent entspricht.

