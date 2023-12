Lies of P: Entwickler hat Angebote für weitere Medienformen erhalten

Lies of P:

Im September erschien das Soulslike "Lies of P", das von Spielern und Kritikern gleichermaßen positiv aufgenommen wurde. Wie der Director des Spiels in einem Interview angab, habe man schon Angebote erhalten, die IP über Videospiele hinaus zu erweitern.

Das Soulslike „Lies of P“ von den Round8 Studios und Neowiz Games erschien am 19. September und konnte innerhalb weniger Wochen schon den ersten riesigen Meilenstein erreichen. So wurde der Action-Titel bereits innerhalb kürzester Zeit mehr als eine Million Mal verkauft.

Der große Erfolg der neuen IP scheint auch das Interesse aufkommen zu lassen, die Marke über das Videospiel hinaus zu erweitern. In einem Interview gab Jiwon Choi, der Director von „Lies of P“ an, bereits entsprechende Angebote über eine multimediale Ausrichtung erhalten zu haben.

Entwickler kümmern sich derzeit um den DLC

„Es gibt sicherlich Geschichten, die wir im Spiel nicht einführen konnten“, so Choi in dem Interview mit den Kollegen von Game Rant. „Ich denke, die Spieler fragen sich, ob Round8 Studio bereit ist, diese Geschichten in verschiedenen Medienformen zu entfalten. Wir haben bereits von verschiedenen Seiten Angebote dazu erhalten.“

Der Director ging nicht näher darauf ein, um welche Parteien es sich dabei handelt und welche Angebote dem Team vorgelegt wurden. Auch wurde nicht darüber gesprochen, ob die Entwickler die Ideen ernsthaft in Erwägung ziehen würden. Choi gab allerdings an, dass man bereits über eine Fortsetzung der Geschichte von Pinocchio nachdenken würde. „Es ist zu früh, um jetzt schon einen detaillierten Plan dafür zu nennen. Ich glaube jedoch, dass wir sagen können, dass das Studio Optionen prüft, um die Geschichte von Lies of P auf positive Weise fortzusetzen.“

Derzeit arbeiten die Entwickler jedoch erst einmal an einem DLC sowie einer Fortsetzung des Spiels. Erste Bilder zu den kommenden Inhalten wurden bereits im November veröffentlicht. „Lies of P“ ist für PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie den PC erhältlich. Wann der erste DLC zum Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt.

