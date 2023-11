Lies of P: Update 1.3.0.0 liefert neue Ausrüstung, Bugfixes und Anpassungen – Changelog

Lies of P:

Mit dem Update 1.3.0.0 steht der nächste Patch zum Rollenspiel "Lies of P" bereit. Neben diversen Fehlerbehebungen und Anpassungen am Gameplay versprechen die Entwickler von Neowiz zudem neue Ausrüstungsgegenstände.

Mit dem Patch 1.3.0.0 stellten die Entwickler von Neowiz auf allen Plattformen das nächste umfangreiche Update zum knackigen Rollenspiel „Lies of P“ bereit.

Im Rahmen des neuen Updates dürfen sich die Spielerinnen und Spieler zum einen über neue Ausrüstungsgegenstände freuen. Bei diesen haben wir es mit dem „Hut des Alchemisten“, der „Maske des Schatzjägers“, der „Jagdbekleidung des Schatzjägers“ und der „illusorischen Smaragdbrille“ zu tun.

Des Weiteren sorgt der neue Patch dafür, dass es im Menü von „Lies of P“ ab sofort möglich ist, die Größe der Untertitel anzupassen. Weitere Anpassungen des Updates 1.3.0.0 umfassen den Schwierigkeitsgrad und nehmen laut Entwicklerangaben positiven Einfluss auf das allgemeine Balancing.

Die Änderungen machen sich sowohl im Kampf als auch bei der Nutzung unterschiedlicher Waffen bemerkbar.

Der Changelog liefert die Details

Den Schlusspunkt unter das neue Update setzte diverse Fehlerbehebungen. Alle weiteren Details zu den Anpassungen und Optimierungen, die mit dem Patch 1.3.0.0 den Weg in „Lies of P“ finden, liefert euch der umfangreiche Changelog. Diesen findet ihr hier. Wie die Entwickler von Neowiz Anfang des Monats bekannt gaben, wird es bei der Unterstützung mit Updates nicht bleiben.

Stattdessen verfolgt das südkoreanische Studio mit der „Lies of P“-Marke ambitionierte Pläne. Zum einen arbeiten die Entwickler aktuell an einem DLC zu „Lies of P“. Wann dieser erscheinen wird, ist allerdings noch unklar. Neben dem DLC plant Neowiz zudem einen Nachfolger, über den das Studio zu gegebener Zeit sprechen möchte.

„Unsere höchste Priorität ist die Entwicklung des DLCs und die Arbeit an der Fortsetzung. Das Entwicklerteam steckt viel Arbeit hinein, macht Brainstorming und erforscht verschiedene Aspekte der Projekte“, führte Game-Director Jiwon Choi zu den Zukunftsplänen von Neowiz aus.

Related Posts

„Lies of P“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren