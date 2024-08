Lies of P 2: Mehr Freiheit? Sequel wohl mit offener Spielwelt

Im September 2023 landete Neowiz Games mit „Lies of P“ einen Soulslike-Hit. Das verdeutlichte der letzte große Meilenstein, den die Entwickler im März dieses Jahres verkündeten. Über sieben Millionen Spieler hat das südkoreanische Werk demnach zu verbuchen.

Schon wenige Monate nach dem Release bestätigte Game Director Jiwon Choi Pläne für einen Nachfolger. Vergangenen Januar verriet schließlich eine Stellenanzeige, dass Teil zwei auf die beliebte Unreal Engine 5 setzt. Nun ist eine weitere Stellenausschreibung mit einem neuen interessanten Hinweis aufgetaucht.

Entwickler mit Open-World-Erfahrung für Lies of P 2

Gesucht wird momentan ein Field-Level Designer, der „umfangreiche Erfahrung im Bereich Open-World-Spiele“ mitbringen soll. An anderer Stelle ist dann noch von „Action-Kreation, Tool-Entwicklung, Mini-Game-Entwicklung“ und nochmals „Open-World-Erfahrung“ die Rede.

Demnach könnte die Fortsetzung eine frei begehbare Spielwelt haben. Im ersten Teil entschied sich das Entwicklerteam für eine halboffene Welt, die aus verschiedenen Arealen besteht.

Bis das Sequel zu „Lies of P“ angekündigt wird, dürfte noch einiges an Zeit vergehen. Ihr müsst euch aber nicht mehr allzu lange gedulden, bis es neue spielbare Inhalte in der düsteren Fantasy-Welt gibt. Denn noch in diesem Jahr soll ein DLC in den Handel kommen. Dazu liegen bisher nur zwei Artworks vor. Die Ankündigung dürfte jedenfalls nicht mehr lange auf sich warten lassen.

PlayStation-Spieler, die „Lies of P“ noch nicht besitzen, sollten mal in den PS Store schauen. Hier gibt es gerade die Deluxe Edition für 45,49 Euro, womit ihr 35 Prozent sparen könnt. Die Standard Edition hingegen kostet weiterhin 59,99 Euro.

Was denkt ihr? Sollte Neowiz Games wieder auf eine Semi-Open-World setzen oder den Schritt zur komplett offenen Spielwelt wagen?

