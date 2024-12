PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

An diesem Wochenende kommt wieder einmal einiges auf die Spieler zu. Am 5. Dezember ist „Infinity Nikki“ auf der PlayStation 5, dem PC und auf mobilen Plattformen gestartet. Bei dem Free-to-Play-Spiel handelt es sich um den bereits fünften Titel der „Nikki“-Reihe.

Die Spieler erkunden in „Infinity Nikki“ die Märchenwelt von Miraland. In der Welt können sie zahlreiche neue Outfits für die Protagonistin Nikki entdecken, mit der eine Vielzahl an neuen Fähigkeiten freigeschaltet werden können.

Weitere frische Titel und eine neue Demo

Am heutigen Freitag ist darüber hinaus „Marvel Rivals“ von NetEase an den Start gegangen. Dabei handelt es sich um einen teambasierten Shooter, bei dem die Nutzer zum Start aus 33 verschiedenen Marvel-Helden und –Schurken wählen können.

Auch „Marvel Rivals“ setzt auf das Free-to-Play-Format. Finanziert wird das Spiel über Mikrotransaktionen sowie einen Battle Pass. Allerdings können sich die Spieler mit dem Freischalten des Passes Zeit lassen, da die Pässe in dem Spiel nicht verfallen.

Weiter geht es mit „Indiana Jones und der große Kreis“, das ab sofort für Käufer der Premium-Edition auf der Xbox Series X|S und dem PC spielbar ist. Die reguläre Freischaltung erfolgt am kommenden 9. Dezember. In dem Spiel schlüpfen die Nutzer in die Rolle des berühmten Professors und Archäologen, der sich wieder einmal Hals über Kopf in ein großes Abenteuer stürzt. Die ersten internationalen Kritiken zeichnen ein positives Bild von Indys neuester Geschichte. Auf die PS5 kommt das Spiel in 2025.

2025 erscheint zudem das SciFi-Spiel „The Alters“ von 11 bit studios. Wer schon einmal einen Blick auf den Titel mit einer Mischung aus Abenteuer, Survival und Basenbau-Elementen werfen will, kann ab sofort eine Demo herunterladen. Diese steht auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC kostenlos zum Download bereit.

Nun zu euch: Was treibt ihr so am Wochenende? Mit welchen Spielen beschäftigt ihr euch gerade? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar!

