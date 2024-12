PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 13 mit God of War Ragnarök und DualSense-Special-Edition

Sony setzt den PlayStation-Adventskalender 2024 am heutigen Samstag fort: Hinter Tür 13 verstecken sich „God of War Ragnarök“ in der Jötnar-Edition und ein limitierter DualSense-Controller. Doch auch Neben- und Sofortpreise locken Fans.

Sony feiert das 30-jährige Jubiläum der PlayStation-Marke mit einem Adventskalender, der über die üblichen 24 Etappen hinausgeht. Mit 30 Türchen, die täglich neue Preise und Einblicke in die PlayStation-Historie bieten, können Spieler nicht nur Gewinne abstauben, sondern auch das Wissen über 30 Jahre PlayStation auffrischen.

Gewinne des Adventskalenders: Teilnahme und Bedingungen

Der heutige Hauptpreis umfasst „God of War Ragnarök“ in der Jötnar-Edition sowie einen DualSense-Controller in der limitierten Sonderedition zum Kratos-Abenteuer. Ergänzend gibt es als Nebenpreis ein Exemplar von „God of War Ragnarök“ und als Sofortpreis einen Horror-Spider-Avatar für das PlayStation-Netzwerk.

Die Gewinne in der Übersicht:

Hauptpreis: God of War Ragnarök in der Jötnar-Edition und ein limitierter DualSense

God of War Ragnarök in der Jötnar-Edition und ein limitierter DualSense Nebenpreis: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Sofortpreis: Horror-Spider als PSN-Avatar

Um an den täglichen Gewinnspielen des Adventskalenders teilzunehmen, benötigen Spieler Credits. Diese lassen sich unter anderem durch tägliches Einloggen, das Beantworten von Quizfragen, das Spielen von Minispielen oder durch das Erfüllen von Aufgaben sammeln. Im Artikel zur Ankündigung der Aktion finden interessierte Spieler weitere Informationen.

Nachfolgend geht es direkt zur Aktion:

Die Gewinner des Tages werden täglich um 20:15 Uhr auf den offiziellen PlayStation-Kanälen bekannt gegeben, darunter Instagram und Twitch. Zudem erfolgt eine Benachrichtigung per E-Mail.

Was ist im Jahr 2006 passiert?

Der PlayStation-Adventskalender bietet täglich einen Rückblick auf vergangene Meilensteine. Heute steht das Jahr 2006 im Fokus, als Sony mit der PlayStation 3 eine neue Konsolengeneration einführte – zunächst in Japan. Europa war im Folgejahr an der Reihe.

Die PlayStation 3 sollte mit High-Definition-Grafik, Online-Funktionalität und integrierter Blu-Ray-Technologie neue Maßstäbe setzen. Eine interne Festplatte gehörte ebenfalls zur Grundausstattung.

Allerdings war die Phase der Markteinführung ziemlich holprig und Verzögerungen ließen der Xbox 360 einen Vorsprung. In der zweiten Hälfte des Konsolenzyklus konnte Sony aufholen und letztlich auch überholen: Weltweit verkaufte sich die PS3 über 87 Millionen Mal.

Auch im Bereich des Handhelds gab es Neuerungen: Mit der Einführung der Go!Cam für die PlayStation Portable (PSP) konnten Spieler (zunächst in Japan) erstmals Fotos und Videos erstellen. Die Kamera mit 1,3 Megapixeln ermöglichte sogar interaktive Funktionen in Spielen wie „Invizimals“.

Ein weiteres Markenzeichen der PlayStation sind die Trophäen, die Sony im Kalender für das Jahr 2006 hervorhebt. Tatsächlich wurden sie jedoch erst 2008 eingeführt. Die digitalen Auszeichnungen honorieren Leistungen in Spielen und motivieren Spieler, Herausforderungen zu meistern.

