PlayStation-Adventskalender 2024: Offiziell angekündigt und bei diesen Händlern erhältlich

Die Weihnachtszeit rückt näher und Sony Interactive Entertainment bringt passend dazu den PlayStation-Adventskalender 2024 auf den Markt. Der diesjährige Kalender ist im stationären Handel erhältlich und richtet sich zumindest in Bezug auf ein verbundenes Gewinnspiel an volljährige PlayStation-Nutzer.

PlayStation-Adventskalender 2024 für 50 Euro

Mit einem Preis von 50 Euro ist der PlayStation-Adventskalender 2024 in ausgewählten Filialen von MediaMarkt, Saturn, Kaufland und Müller erhältlich. Online-Bestellungen sind nicht möglich, was wohl auf eine Altersfreigabe ab 18 Jahren zurückzuführen ist. Zu sehen ist auf dem Kalender ein „ab 18“-Logo, das sich weitgehend am USK-Pendant orientiert.

Hinter den 24 Türchen des Kalenders verbergen sich zwei garantierte PSN-Guthabencodes im Wert von je 25 Euro. Diese Guthabencodes können im PlayStation-Store eingelöst werden und bieten die Möglichkeit, Spiele, In-Game-Inhalte oder PlayStation Plus-Mitgliedschaften zu erwerben. Somit erhalten Käufer einen Gegenwert, der den Kaufpreis des Kalenders ausgleicht.

Zusätzlich zum Guthaben beinhaltet der Kalender ein exklusives „Astro Bot“-Puzzle mit 96 Teilen sowie weitere „kleine Überraschungen“, deren genauer Inhalt nicht näher spezifiziert ist.

Gewinnchancen und Preise

Mit dem PlayStation-Adventskalender 2024 haben Käufer die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, das vom 1. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025 läuft. Über einen Gewinncode, der im Kalender enthalten ist, können sie sich auf der Aktionsseite registrieren und an der Verlosung teilnehmen.

Insgesamt werden 1.111 Preise verlost, darunter:

1x PS5 Slim mit Laufwerk

10x PSN-Guthaben im Wert von 100 Euro

100x PSN-Guthaben im Wert von 50 Euro

1.000x PSN-Guthaben im Wert von 10 Euro

Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf der verlinkten Aktionsseite von Sony verfügbar.

Verwechselt werden sollte der PlayStation-Adventskalender 2024 nicht mit dem “Games Adventskalender 2024”. Hierbei handelt es sich um eine Spielesammlung, die im PlayStation-Store verkauft wird und dank eines Sales bis zum 23. November 2024 mit 9,89 statt 14,99 Euro zu Buche schlägt. Bisher gingen zwei Bewertungen ein, darunter einmal die höchste und einmal die niedrigste Sternenzahl.

