PS5-Controller: Chroma-Edition erscheint diese Woche – Vorbestellung möglich

Neben der PS5 Pro erscheinen in dieser Woche die ersten beiden DualSense-Controller der "Chroma Collection". Vorbestellungen der PS5-Controller in den Farbvarianten "Chroma Pearl" und "Chroma Indigo" sind auf Amazon möglich.

In dieser Woche erscheint mit der PS5 Pro nicht nur das neueste Mitglied der PS5-Familie, das eure Spielerfahrung mit einer leistungsstarken Hardware auf ein neues Level heben soll.

Ebenfalls am 7. November 2024 veröffentlicht Sony zwei neue Farbvarianten des DualSense-Controllers. Diese sind ein Bestandteil der Ende September angekündigten „Chroma Collection“. Den Anfang macht der PS5-Controller in der Variante „Chroma Pearl“. „Chroma Pearl“ versieht euren DualSense laut Sony mit leichten Rosa- und Creme-Tönen.

Steht euch hingegen der Sinn nach blauen und violetten Farbtönen, dann seid ihr bei der Edition „Chroma Indigo“ genau richtig. Wer pünktlich zum Launch der beiden Versionen in den Genuss seines neuen DualSense kommen möchte, kann diesen weiterhin auf Amazon vorbestellen.

Der Preis liegt bei beiden Modellen bei jeweils 79,99 Euro.

Die Chroma Edition auf Amazon vorbestellen

Wer die Berichterstattung rund um die „Chroma Collection“ aufmerksam verfolgt haben sollte, wird bereits wissen, dass es Sony bei den in dieser Woche erscheinenden Sonder-Editionen des DualSense nicht belässt. Stattdessen kündigte das Unternehmen mit „Chroma Teal“ noch eine weitere Version des DualSense an, die für schimmernde grünliche Eindrücke sorgt.

Solltet ihr Interesse am DualSense in der „Chroma Teal“-Variante haben, werdet ihr euch noch ein wenig in Geduld üben müssen. Hier erfolgt die Veröffentlichung nämlich erst am 23. Januar 2025.

Zu den Besonderheiten der „Chroma Collection“ gehört laut Sony die Gestaltung der Farben, die dafür sorgt, dass die Farben je nach Blickwinkel ein wenig anders wirken. Neben den neuen DualSense-Versionen erscheinen Hardware-Cover in den drei Farben. Die Veröffentlichungspolitik entspricht dabei denen der DualSense-Controller.

Die Hardware-Cover in den Varianten „Chroma Pearl“ und „Chroma Indigo“ erscheinen am 7. November 2024. „Chroma Teal“ folgt am 23. Januar 2025. Die Preise der Hardware-Cover in der „Chroma Collection“ liegen bei jeweils 64,99 Euro.

Vorbestellungen der Hardware-Cover sind weiterhin im PlayStation Direct Store möglich.

