PS5 & PS4: Bis zu 95 Prozent Rabatt im neuen PSN-Sale

Sony Interactive Entertainment hat im PlayStation-Store eine umfangreiche Rabattaktion gestartet, die es Spielern ermöglicht, eine Vielzahl von Titeln zu teils deutlich reduzierten Preisen zu erwerben. Die Preisnachlässe umfassen nicht zuletzt erweiterte Editionen für PS5 und PS4.

Zu den wiederkehrenden Angeboten des Sales gehört die „Resident Evil“-Reihe. Beispielsweise ist das Kombipaket „Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition“ für 29,59 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 63 Prozent entspricht. Zudem kann ein Paket bestehend aus „Assassin’s Creed Valhalla“ und „Watch Dogs: Legion“ dank eines Preisnachlasses von 80 Prozent für 25,99 Euro erworben werden.

Final Fantasy, Monster Hunter und mehr

„Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition“ ist um 70 Prozent reduziert und kostet im Rahmen des neusten PSN-Sales nur noch 20,99 Euro. Für alle, die sich in strategische Schlachten stürzen möchten, gibt es „Dynasty Warriors 9 Empires“ in der Standardversion für 41,99 Euro – ein Preisnachlass von 40 Prozent.

„Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ ist ebenfalls im Angebot. Hier schlagen Spieler für 18,99 Euro zu und profitieren von einem 62-prozentigen Rabatt. Abenteurer können sich zudem die „SnowRunner – 4-Year Anniversary Edition“ für 79,19 Euro sichern, was einem Rabatt von immerhin 28 Prozent entspricht.

Passend zum baldigen Launch von “Monster Hunter Wilds” verweilt “Monster Hunter Rise” für 9,99 Euro im neusten PSN-Sale. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 75 Prozent. “Hell Let Loose“ gibt es in der Ultimate-Edition für 34,99 Euro. Der regulär zu zahlende Betrag ist im PlayStation-Store doppelt so hoch. Einen 30-prozentigen Rabatt gewährt der Store auf die “Planet Zoo: Deluxe Edition”. Der Preis sinkt damit auf 41,99 Euro.

Weitere Angebote im PSN-Sale für PS4 und PS5

Neben den genannten Titeln bietet der PlayStation-Store eine Vielzahl weiterer reduzierter Spiele. Nachfolgend einige weitere Beispiele aus dem aktuellen PSN-Sale.

Ad Infinitum – Nightmare Edition – 19,99 Euro

– 19,99 Euro Aliens: Fireteam Elite – Ultimate Edition – 23,99 Euro

– 23,99 Euro Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – 35,99 Euro

– 35,99 Euro Crash Bandicoot – Crashiläum-Bundle – 51,99 Euro

– 51,99 Euro Crash Bandicoot – Quadrilogie-Bundle – 39,99 Euro

– 39,99 Euro Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 23,09 Euro

– 23,09 Euro Core Keeper – 14,99 Euro

– 14,99 Euro Deathloop Deluxe Edition – 17,99 Euro

– 17,99 Euro Dragon Ball FighterZ – 11,19 Euro

– 11,19 Euro Dragon Ball Xenoverse 2 – 5,99 Euro

– 5,99 Euro Drums Rock – Complete Music Edition – 35,74 Euro

– 35,74 Euro Dynasty Warriors 9 Empires Deluxe Edition – 68,99 Euro

– 68,99 Euro Earth Defense Force 6 Deluxe Edition – 62,99 Euro

– 62,99 Euro Gloomhaven Gold Edition – 29,99 Euro

– 29,99 Euro Hotel: A Resort Simulator – 8,99 Euro

– 8,99 Euro Isonzo – 9,89 Euro

– 9,89 Euro Kerbal Space Program Enhanced Edition – 19,79 Euro

– 19,79 Euro Life is Strange: True Colors – Deluxe Edition – 20,99 Euro

– 20,99 Euro Moving Out + Moving Out 2 Bundle – 22,49 Euro

– 22,49 Euro Octopath Traveler II – 35,99 Euro

– 35,99 Euro Persona 3 Reload – 34,99 Euro

– 34,99 Euro Poker Club – 12,99 Euro

– 12,99 Euro Railway Empire 2 – 34,99 Euro

– 34,99 Euro Scarlet Nexus Ultimate Edition – 14,99 Euro

– 14,99 Euro Session: Skate Sim – 12,49 Euro

– 12,49 Euro Sherlock Holmes Chapter One – 6,74 Euro

– 6,74 Euro SnowRunner – 4-Year Anniversary Edition – 79,19 Euro

– 79,19 Euro Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition – 41,99 Euro

– 41,99 Euro Sonic Superstars Digital Deluxe Edition mit LEGO – 27,99 Euro

– 27,99 Euro South Park: Snow Day! – 20,99 Euro

– 20,99 Euro Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition – 14,99 Euro

– 14,99 Euro Squirrel with a Gun – 13,99 Euro

– 13,99 Euro The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition – 18,14 Euro

– 18,14 Euro The Sinking City Deluxe Edition – 9,74 Euro

– 9,74 Euro The Walking Dead: Destinies – 19,99 Euro

– 19,99 Euro Tchia – 11,99 Euro

– 11,99 Euro Tropico 6 – Next Gen Edition – 22,49 Euro

– 22,49 Euro Wild Hearts Karakuri Edition – 24,99 Euro

Das war längst nicht alles: Der gesamte Sale umfasst eine vierstellige Anzahl an Angeboten für PS4 und PS5. Die gesamte Übersicht sollte im Laufe des Tages in der Angebote-Kategorie des PlayStation-Stores erscheinen. Gültig sind die Preise in der Regel bis zum 23. November 2024. Bei einigen Angeboten erhalten Abonnenten von PS Plus einen zusätzlichen Preisnachlass.

PS Plus Essential im November

Abonnenten von PlayStation Plus kommen auch an anderer Stelle auf ihre Kosten, denn seit gestern stehen drei neue Titel zum kostenlosen Download bereit. Dazu gehören „Ghostwire: Tokyo“, „Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged“ und „Death Note Killer Within“ Weitere Details dazu halten wir in dieser Meldung bereit.

