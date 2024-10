PlayStation-Adventskalender 2024: Auch in diesem Jahr können Fans Türchen öffnen

Sony bringt den PlayStation-Adventskalender in der 2024er Edition zurück - mit PSN-Guthaben, einem exklusiven Puzzle und der Chance auf eine PS5 Slim. Der Verkauf startet in Kürze.

Seit mehreren Jahren setzt Sony auf einen PlayStation-Adventskalender und spricht in der Vorweihnachtszeit damit vor allem PS4- und PS5-Spieler an. Der Kalender im weihnachtlichen Design enthält die üblichen 24 Türchen und ist mit einem Gewinnspiel verbunden.

Der Verkauf des PlayStation-Adventskalenders 2024 startet in Kürze, wie Kaufland in den neusten Werbematerialien deutlich macht. Media Markt und Saturn dürften nachziehen.

PlayStation-Adventskalender 2024 mit 50 Euro Guthaben

Der PlayStation-Adventskalender 2024 geht demnach am 31. Oktober in den Verkauf. Interessierte Spieler bezahlen an der Kasse 50 Euro, allerdings ist das Geld nicht verloren. Im Kauf inbegriffen ist ein PSN-Guthaben in Höhe von 50 Euro, das sich auf zwei Gutscheine verteilt.

Diese Gutscheine können direkt im PlayStation-Store eingelöst werden und ermöglichen es Spielern, Games oder andere Inhalte zu kaufen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt ein exklusives 96-Teile-Puzzle (31cm x 20,5cm), das nur im Kalender enthalten ist und PlayStation-Fans in Weihnachtsstimmung versetzen soll.

Enthalten im PlayStation-Adventskalender 2024 ist ebenfalls ein Gewinnspiel-Code, der die Teilnahme an einer Verlosung ermöglicht. Zu gewinnen gibt es insgesamt 1.111 Preise, darunter als Hauptgewinn eine PS5 Slim mit Laufwerk. Hinzu kommen verschiedene PSN-Guthabencodes im Wert von 10 bis 100 Euro.

Die Preise in der Übersicht:

1x PS5 Slim mit Laufwerk

10x 100 Euro PS-Store-Guthaben

100x 50 Euro PS-Store-Guthaben

1.000x 10 Euro PS-Store-Guthaben

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren möglich und erfolgt über die Online-Plattform der Aktion. Dort sind ebenfalls die detaillierten Teilnahmebedingungen hinterlegt.

Scalper offenbar schon aktiv

Nach der 30th Anniversary Collection scheinen auch Adventskalender auf geschäftstüchtige Leute zu treffen, die mehr aus der Ware herausholen wollen. Auf eBay zum Beispiel wird der PlayStation-Adventskalender 2024 momentan für schlappe 94,95 Euro angeboten. Auch hier sind nur 50 Euro Guthaben enthalten.

Im Fall der PS5 Pro landeten nach dem Start des Vorverkaufs zwar auch erste Konsolen mit überhöhten Preisen auf eBay und Co. Der Schuss ging allerdings nach hinten los. Im regulären Handel ist die in der kommenden Woche erscheinende Konsole längst nicht ausverkauft.

