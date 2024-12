The Crew Motorfest: Gratis spielen und eine PS5 Pro gewinnen – Exklusives Event gestartet

The Crew Motorfest:

Unter dem Namen "Endloses Fahren" starteten die Entwickler von Ivory Tower ein neues Event in der Welt von "The Crew: Motorfest". Neben der Möglichkeit, das Rennspiel kostenlos zu spielen, warten ein Wettbewerb unter vier Teams und exklusive Preise wie eine PS5 Pro.

In der Vergangenheit boten die Entwickler von Ivory Tower interessierten Spielern mehrfach die Möglichkeit, das Open-World-Rennspiel „The Crew: Motorfest“ kostenlos anzuspielen.

Wie Ubisoft bekannt gab, startete passend zum umsatzstarken Weihnachtsgeschäft die nächste Free2Play-Woche. Dieses Mal ist es allerdings nicht nur möglich, „The Crew: Motorfest“ herunterzuladen und kostenlos zu spielen. Darüber hinaus findet mit sofortiger Wirkung und bis zum 12. Dezember 2024 das „Endloses Fahren“ genannte Event statt.

An diesem können alle Spieler teilnehmen. Unabhängig davon, ob sie „The Crew: Motorfest“ ihr Eigen nennen oder lediglich im Rahmen der Gratis-Woche mit von der Partie sind.

Sammelt Kilometer und gewinnt exklusive Preise

Im Rahmen des „Endloses Fahren“ genannten Events können sich die Spieler für eines von vier Teams entscheiden. Anschließend geht es darum, sein Team zum Sieg zu führen, indem die Spieler bis zum 12. Dezember 2024 möglichst viele Kilometer sammeln. Teilnehmen können Spieler auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S.

Laut Ubisoft warten im „Endloses Fahren“-Event hunderte Preise auf die teilnehmenden Spieler. Darunter diverse Überraschungen rund um „The Crew: Motorfest“ oder eine PS5 Pro. Die Belohnungen für alle Teilnehmer werden am Ende des Events vergeben. Zudem spricht Ubisoft von „Zufallsziehungen nach dem Erreichen bestimmter Meilensteine“, die vom Erfolg eures Teams abhängen.

Auch die besten Fahrer des Events kommen natürlich in den Genuss exklusiver Preise.

„Sobald du dich registriert hast, kannst du The Crew Motorfest (kostenlose Version) über Ubisoft Connect auf PlayStation, Xbox oder PC herunterladen und im Spiel tun, was du willst. Du besitzt das Spiel bereits? Das geht auch! Alle gefahrenen Kilometer werden dem Gesamtwert deines Teams hinzugefügt“, so Ubisoft.

Alle weiteren Details zum „Endloses Fahren“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Rennspiel unterstützt ab sofort die PS5 Pro

Das letzte große Update zu „The Crew: Motorfest“ erschien Anfang November. Zu den gebotenen Inhalten gehörte ein ganz neuer Schauplatz in Form der Insel Maui. Die Insel ist von der bestehenden O’ahu-Karte nahtlos erreichbar und bietet den Spielern neun zusätzliche Gebiete, die mit mehr als 470 Kilometer Strassen miteinander verbunden sind.

Des Weiteren hielt mit dem Update Anfang November die Unterstützung der PS5 Pro Einzug. Die folgende Übersicht verrät euch, was „The Crew: Motorfest“ auf der neuen Sony-Konsole technisch bietet.

Technische Details zur PS5 Pro-Version

Das Spiel läuft mit 60 FPS.

Durchschnittliche Auflösung von 1.696p während Missionen, hochskaliert mit der neuen PSSR-Technologie.

Schärfere und klarere Bildqualität auf einem “beispiellosen Niveau”.

Mehr Objekte auf dem Bildschirm wie Aufkleber, Vegetation und Menschenmengen.

