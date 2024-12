Dragon Quest 3 HD-2D Remake: Erster Verkaufsmeilenstein erreicht – Entwickler ruft Spieler zum Teilen auf 

Publisher Square Enix hat sich in einer offiziellen Pressemitteilung erstmals zu den Verkaufszahlen vom „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ geäußert. Demnach konnte das Remake einen ersten Erfolg verbuchen und sich seit seiner Veröffentlichung vor drei Wochen weltweit bereits mehr als zwei Millionen Mal verkaufen. Dabei beinhalten die Verkaufszahlen sowohl die physische als auch die digitale Version des überarbeiteten Rollenspiel-Klassikers.

Vor allem in Japan konnte das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ die Spieler überzeugen: allein die Disc-Version konnte sich fast eine Million Mal verkaufen. Zusammen mit den digitalen Varianten sorgten die Umsätze in Japan für einen Gesamtanteil von 1,3 Millionen Einheiten. Die anderen 700.000 Verkäufe verteilen sich auf den Rest der Welt.

Schöpfer mit ungewöhnlichem Aufruf an die Spieler

Zu den guten Verkaufszahlen vom „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ äußerte sich auch Yuji Horii, seines Zeichens Schöpfer der beliebten Rollenspiel-Reihe. Dabei richtete er sich in einem Post auf dem offiziellen Dragon-Quest-X-Account direkt an die Fans und Spieler – und rief dabei zu einem eher ungewöhnlichen Appell auf.

Zunächst aber bedankte er sich: „Die HD-2D-Version von Dragon Quest 3 hat weltweit mehr als zwei Millionen verkaufte und heruntergeladene Exemplare überschritten. Danke an alle tapferen Krieger, die mit uns Abenteuer erlebt haben, und an alle tapferen Krieger, die sich auf ein Abenteuer begeben werden, gute Reise!“

Im Anschluss forderte Horii schließlich die Spieler dazu auf, ihre Version vom „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ an andere weiterzugeben, damit so viele Menschen wie möglich auf die traditionsreiche JRPG-Reihe aufmerksam werden. „Es scheint, als würden so viele Leute es spielen, und ich könnte nicht glücklicher sein“, so Horii.

„Das Spiel ist viel einfacher zu spielen, also wenn du es bereits abgeschlossen hast, leih die Software bitte Leuten, die noch nie Dragon Quest gespielt haben, oder kleinen Kindern, und bring ihnen bei, wie man spielt.“

Dragon Quest 3 ist erst der Anfang

Ursprünglich wurde „Dragon Quest 3“ im Jahr 1988 veröffentlicht, während die überarbeitete Version in Form des „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ seit dem 14. November 2024 für PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und PC erhältlich ist.

Narrativ gesehen bildet das Rollenspiel trotz seines Titels den Beginn der sogenannten Erdrick-Triloge. In den nächsten Jahren plant Square Enix auch die beiden ersten Teile der „Dragon Quest“-Reihe in Form von HD-2D-Remakes neu aufzulegen.

Das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ verbindet – wie der Name bereits vermuten lässt – die klassische Ästhetik von 2D-Pixelspielen mit dynamischen und modernen 3D-Hintergründen. Etabliert hatte sich dieser Grafikstil bereits durch Titel wie „Octopath Traveler“. Außerdem bietet das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ jede Menge Quality-of-Life-Anpassungen, eine vollständige Sprachausgabe in Englisch und Japanisch sowie einen neuen Orchester-Soundtrack.

