PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 14 mit DualSense Edge und Diablo 4 CE samt Vessel of Hatred

Gewinnspiel-Highlight im PlayStation-Adventskalender 2024: Am 14. Tag warten der DualSense Edge und die Collector’s Edition von „Diablo 4" als Hauptpreis auf einen Gewinner. Neben- und Sofortpreise ergänzen das Angebot.

Zum 30-jährigen Jubiläum der PlayStation-Marke präsentiert Sony im Adventskalender 2024 täglich Gewinne und Rückblicke auf drei Jahrzehnte Gaming-Geschichte. Mit insgesamt 30 Türchen, statt der üblichen 24, steht die Aktion kurz vor der Halbzeit.

Tag 14 bringt Pro-Controller und Action-RPG

Am 14. Tag des PlayStation-Adventskalenders packt Sony wieder einen Hardware-Gewinn in den Pool. Als Hauptpreis wird der DualSense Edge, ein hochwertiger Controller für die PlayStation 5, zusammen mit der Collector’s Edition von „Diablo 4“ verlost. „Vessel of Hatred“ ist ebenfalls dabei.

Der Nebenpreis umfasst das Spiel „Diablo 4“ ohne weitere Beigaben. Zudem gibt es für alle Teilnehmer einen digitalen Sofortpreis: den „Treasure“-Avatar für das PlayStation Network.

Die Gewinne von Tag 14 in der Übersicht:

Hauptpreis: DualSense Edge und Colector’s Edition von Diablo 4 plus Vessel of Hatred

Diablo 4 Sofortpreis: Treasure als PSN-Avatar

Wie bei den anderen Türchen des Kalenders erfolgt die Teilnahme über Credits, die durch unter anderem tägliches Einloggen, das Absolvieren von Quizfragen oder das Spielen von Minispielen gesammelt werden können. Ein Gewinnspielticket kostet 750 Credits.

Die Gewinner der jeweiligen Tagespreise werden täglich um 20:15 Uhr auf den offiziellen PlayStation-Kanälen auf Instagram und Twitch bekannt gegeben. Zudem erhalten die Gewinner eine Benachrichtigung per E-Mail.

Weitere Informationen zum Kalender sind in der nachfolgenden Meldung beschrieben:

Rückblick: Neuigkeiten im Jahr 2007

2007 war ein neues Hardwarejahr für PlayStation. Mit der Einführung der PlayStation Eye setzte Sony auf Bewegungssteuerung. Die Kamera ermöglichte interaktive Gestensteuerung und Objektinteraktionen, was zu einem immersiven Spielerlebnis führen sollte.

Auch die Hardwareentwicklung machte 2007 Fortschritte. Die Veröffentlichung der PS2 Super Slim (SCPH-7700x) bot Spielern eine kompakte und leistungsfähige Alternative zur ursprünglichen PlayStation 2. Mit einem kleineren Design und einem vereinheitlichten EE+GS-Chip endete damit die PS2-Ära.

2007 war auch das Jahr von „God of War 2“, das damals für die PS2 auf den Markt kam und selbst die Leute hinter der PS3 ins Schwitzen brachten:

Der PlayStation-Adventskalender 2024 ist Teil einer großangelegten Jubiläumsaktion, die das 30-jährige Bestehen von PlayStation zelebriert.

