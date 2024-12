PlayStation 3: God of War 2 stellte die Konsole einst vor Probleme

Zum Marktstart der PlayStation 3 hatte Sony es nicht einfach: Die Konsole kam spät in den Handel und auch der hohe Verkaufspreis stellte eine Hürde dar. Doch mit „God of War 2“ sorgte auch ein PlayStation-2-Spiel für einige Probleme. Darauf kam nun David Wilson, seines Zeichens ehemaliger Director of Communications bei Sony Computer Entertainment Europe, in einer Unterhaltung mit GamesIndustry zu sprechen.

PlayStation 3 mit keinem einfachen Start

Demnach wusste das PlayStation-PR-Team von Sony laut Wilson „von Anfang an“ um die Herausforderung, welche die PlayStation 3 verursachen würde. Er erzählt: „Es war unser schwieriges drittes Album. Wir hatten eine schreckliche E3. Wir hatten einen höheren Preis. Wir kamen spät auf den Markt. Es war eine Herausforderung.“

Und dann war da auch noch die PlayStation 2, die noch immer mit starken Spielen versorgt wurde und so mit dem Launch-Line-up der PS3 mithalten konnte.

„Wir brachten God of War 2 für die PS2 heraus, und es sah unglaublich aus“, bedauerte Wilson. „Und ich dachte: ‚Oh mein Gott, wir versuchen, diese superteure Maschine gegen unsere bestehende Maschine zu pushen, die eine riesige Nutzerbasis hatte und Spiele hatte, die so unglaublich aussahen’.“

Doch zum Glück wandte sich das Blatt für Sony: „Die PS3 war ein Spiel mit zwei Hälften. In der zweiten Hälfte hatten wir einige erstaunliche Spiele.“

Sony gestand Fehler zum PS3-Start ein

Letztendlich wurde auch die PlayStation 3 zu einem Erfolg für Sony – auch wenn die PlayStation 2 natürlich nicht übertrumpft werden konnte. Doch die Schwierigkeiten, die Sony mit der PlayStation 3 hatte, sind kein Geheimnis. Auch Shawn Layden, der ehemalige Präsident von Sony Interactive Entertainment, kam jüngst in einem Interview darauf zu sprechen und gestand die Fehler ein, die man im Zusammenhang mit der Konsole begangen habe. Aus diesen Fehlern habe man wiederum aber auch viel gelernt.

Der größte Fehler im Hinblick auf die PlayStation 3 war wohl der zu hohe Verkaufspreis der PlayStation 3 zum Marktstart. So habe sich Sony zu sehr vom Erfolg der PlayStation 2 blenden lassen. Das gab auch Jim Ryan in einem Interview zu, der erst im März dieses Jahres von seinem Posten als CEO von Sony Interactive Entertainment zurückgetreten ist. Doch „großartige Franchises“ wie beispielsweise „Uncharted“ oder auch „God of War“ konnten das Ruder für Sony und die PlayStation 3 zu guter Letzt noch herumreißen.

