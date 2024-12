Ehemaliger PlayStation-CEO: „Mit Glück überlebt“ – Layden über die Krise in der PS3-Ära

Im Interview mit Eurogamer blickte der ehemalige PlayStation-CEO Shawn Layden noch einmal auf die Herausforderungen zurück, mit denen sich Sony in der PS3-Ära konfrontiert sah. Eine Zeit, aus der das Unternehmen wichtige Lehren zog.

Wer bereits länger dabei ist, wird sich sicherlich noch an den für Sony katastrophalen Start der PS3 erinnern. Insbesondere der hohe Preis, der in den USA je nach Modell bei 499 bis 599 US-Dollar und in Europa bei 599 Euro lag, sorgte damals für Kritik.

Die daraus resultierende Folge: Während die Xbox 360 vor allem in den USA davonzog, profitierte die deutlich günstigere Wii weltweit vom holprigen Start der PS3. Mit dem Launch der PS3 Slim, einer Preissenkung und einer strategischen Neuausrichtung gelang es Sony in der zweiten Hälfte der damaligen Konsolen-Generation allerdings, die PlayStation-Sparte wieder auf Kurs zu bringen.

Nachdem der im Frühjahr zurückgetretene Präsident von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, im März einräumte, dass Sony in der PS3-Generation diverse Fehler unterliefen, blickte im Gespräch mit Eurogamer auch der ehemalige PlayStation-CEO Shawn Layden auf diese Zeit zurück.

Sony erlebte seinen Ikarus-Moment

In einem Interview, das anlässlich des 30. Geburtstag der originalen PlayStation geführt wurde, bezeichnete Layden den Launch der PS3 als Sonys Ikarus-Moment. Nachdem die PlayStation und die PS2 auf beeindruckende Art und Weise den Markt dominierten, schoss Sony mit der PS3 über das Ziel hinaus.

Layden weiter: „Die PS3 war Sonys Ikarus-Moment. Wir hatten die PS1, die PS2… und jetzt bauen wir einen Supercomputer! Und wir werden Linux darauf installieren! Und wir werden all diese Dinge tun! Wir sind zu nah an der Sonne geflogen und wir hatten Glück und waren froh, diese Erfahrung überlebt zu haben. Aber sie hat uns viel gelehrt.“

Laut Layden zogen die Verantwortlichen von Sony aus der PS3-Ära zahlreiche Lehren. Beispielsweise ging es dem Unternehmen darum, die Kosten für die Produktion der Hardware bei der PS4 deutlich zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, schloss sich Sony mit dem damals kriselnden Chiphersteller AMD zusammen, anstatt auf eine kostspielige Eigenproduktion wie den Cell-Chip zu setzen.

„Dadurch konnte man die Kosten besser managen“, ergänzte Layden.

Der Fokus verlagerte sich auf die Spielerfahrung

Laut Layden machte die PS3 zudem deutlich, dass die Spieler nicht viel Geld für teure Multimedia-Systeme ausgeben möchten. Stattdessen liege der Fokus von Konsolen schlichtweg auf der Spielerfahrung. Daher verfolgte Sony bei der PS4 das Ziel, die bestmögliche Konsole für Spiele zu liefern.

Die richtige Entscheidung: Indem sich der Konzern auf das Wesentliche konzentrierte und hochwertige Spielerfahrungen in den Mittelpunkt rückte, entwickelte sich die PS4 zu einem durchschlagenden Erfolg und verkaufte sich mehr als 117 Millionen Mal.

„Wir haben auch gelernt, dass der Fokus der Maschine auf dem Gaming liegen muss. Es geht nicht darum, ob ich Filme streamen oder Musik abspielen kann. Kann ich eine Pizza bestellen, während ich fernsehe und spiele? Nein, macht es einfach zu einer Spielemaschine. Macht es einfach zur besten Spielemaschine aller Zeiten“, so Layden zu Sonys Plänen mit der PS4.

„Ich denke, das war der entscheidende Unterschied. Als die PS4 herauskam, stellte sie sich gegen das, was Xbox versuchte zu erreichen. Sie wollten eher ein Multimedia-Erlebnis schaffen. Wir wollten einfach nur eine großartige Spielemaschine bauen.“

