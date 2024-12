Bloodborne und mehr: PlayStation bedankt sich mit einem stimmungsvollen Trailer für 30 Jahre

Mit der originalen PlayStation feiert in dieser Woche eine der wohl erfolgreichsten und gleichzeitig einflussreichsten Konsolen aller Zeiten ihren 30. Geburtstag. Zur Feier des Tages veröffentlichte Sony einen stimmigen Trailer, mit dem das Unternehmen auf die Geschichte der PlayStation zurückblickt und sich bei der Community bedankt.

In dieser Woche feiert die originale PlayStation ihren 30. Geburtstag. In Japan erschien die graue Konsole, die den Markt für Videospiele für immer verändern sollte, am 3. Dezember 1994.

Nachdem uns Sony Anfang September bereits ausführliche Feierlichkeiten und Überraschungen wie die „My First Gran Turismo“ genannte Demo zu „Gran Turismo 7“ in Aussicht stellte, wird es schon heute nostalgisch. Mit einem stimmigen Trailer feiert das Unternehmen 30 Jahre PlayStation und nutzt die Gelegenheit, um sich bei den Spielern zu bedanken.

Im Rahmen des Trailers wartet ein Wiedersehen mit diversen bekannten Marken, die die Geschichte der PlayStation prägten. Darunter „God of War“, „Killzone“, „Bloodborne“ oder „Metal Gear Solid“.

Sony bedankt sich bei den Spielern

In der Videobeschreibung des Trailers richtet sich Sony mit den folgenden Worten an die Spieler: „In den vergangenen drei Jahrzehnten haben wir eine unglaubliche Reise miteinander geteilt. Geschichten geschrieben und gemeinsam Erfahrungen geschaffen. Auf diesem Weg haben wir Abenteuer, Lachen und unvergessliche Erinnerungen gefunden, die weit über jeden einzelnen Moment hinausgehen.“

„Wir haben neue Freundschaften geschlossen und neu definiert, was Gaming ausmacht. Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Reise wart. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.“

In den letzten Tagen verdichteten sich die Hinweise, dass es Sony bei dem heute veröffentlichten Trailer nicht belassen könnte. Stattdessen sprachen gleich mehrere Insider von einem möglichen Jubiläums-Event. Unklar sei laut den Insidern allerdings noch, ob Sony das 30-jährige Jubiläum von PlayStation mit einem großen Showcase begeht oder ob der Geburtstag der grauen Kult-Konsole mit einer kleineren State of Play gefeiert wird.

Die Verantwortlichen von Sony selbst äußerten sich zu den Gerüchten um ein mögliches Jubiläums-Event bislang nicht.

Planen Sony und FromSoftware eine Überraschung zu Bloodborne?

Ein weiteres Gerücht, das kürzlich aufkam, bezieht sich auf FromSoftwares „Bloodborne“. Wie sich einer kurzen Mitteilung des Studios entnehmen lässt, ist für den morgigen Dienstag eine Wartung der Server geplant.

Die Spieler ließen sich natürlich nicht lange bitten und begannen zu spekulieren, ob wir es bei der Serverwartung am 3. Dezember 2024 mit einem Zufall zu tun haben oder ob möglicherweise mehr dahintersteckt.

Laut Meinung der Community würde sich das 30-jährige Jubiläum von PlayStation nämlich perfekt eignen, um das lange geforderte PS5-Remaster von „Bloodborne“ offiziell anzukündigen. Die Tatsache, dass das gefeierte Soulslike am Ende des heute veröffentlichten Jubiläums-Trailers zu sehen ist, befeuerten die Spekulationen weiter.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dürften wir in den nächsten Tagen mehr erfahren.

