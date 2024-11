Bloodborne: Kommt die große Enthüllung? Fans spekulieren nach einem Hinweis

Eine Ankündigung zu “Bloodborne" und das 30-jährige Jubiläum der PlayStation sorgen für Spekulationen über eine mögliche Enthüllung. Doch ist an den Gerüchten wirklich etwas dran?

Spieler warten seit Jahren auf ein weiteres “Bloodborne” – sei es ein neues Spiel, ein Remake oder ein Remaster. Bisher konnte sich der Rechteinhaber Sony aber nicht dazu durchringen, ein solches Projekt offen anzukündigen, was sich mit dem möglichen Kauf von Kadokawa samt Entwickler FromSoftware durchaus ändern könnte.

Doch schon vor dem noch offenen Deal machen Gerüchte über eine mögliche Entwicklung eines “Bloodborne”-Projektes die Runde. So glauben Fans, in einer Ankündigung zum Spiel einen Hinweis zu sehen.

Zufall oder ein echter Hinweis?

Am 3. Dezember 2024 steht für das FromSoftware-Spiel “Bloodborne” eine Serverwartung an. Dieses Datum lässt aufhorchen. Denn es fällt nicht nur mit dem 30-jährigen Jubiläum der PlayStation zusammen, sondern wurde auch in einem kürzlich veröffentlichten PlayStation-Trailer prominent hervorgehoben.

Die Serverwartung selbst ist keine Seltenheit für Spiele von FromSoftware. Und auch das im Trailer erwähnte Datum könnte ein simpler Hinweis auf die Erstveröffentlichung der PlayStation sein. Fans und Insider diskutieren nun, ob es sich im Fall von “Bloodborne” tatsächlich nur um einen Zufall handelt oder eine größere Ankündigung oder allgemein etwas im Spiel zum 30-jährigen Jubiläum der PlayStation bevorsteht.

Der Twitter-Account FromSoft News meint, dass Wartungsupdates in der Vergangenheit schon als Deckmantel für größere Änderungen dienten. Auch Brancheninsider berichten, dass hinter den Kulissen Vorbereitungen für ein potenzielles PlayStation-Event laufen könnten, ohne jedoch ein solches zu bestätigen.

Besonders in den sozialen Medien heizen Fans die Diskussionen an. Während einige optimistisch sind und sogar über einen möglichen Shadow-Drop eines Remasters spekulieren, bleiben andere skeptisch. Der bekannte Branchenexperte Jeff Grubb etwa hat die Gerüchte teilweise entkräftet und angedeutet, dass die Wartung keine Überraschungen mit sich bringen werde. Sie sei “nichts”, erklärte er hinsichtlich der aufkommenden Erwartungen.

Was auch immer am 3. Dezember 2024 (nicht) passieren wird: Seit einigen Wochen wissen wir zumindest, wie ein Spin-off von “Bloodborne” im “Diablo”-Stil aussehen könnte:

Gerüchte zu einem weiteren “Bloodborne” gibt es schon länger. Im August hieß es, dass ein neues “Game-Projekt” in Arbeit sei. Einen Monat zuvor führte PlayStation Stars die Spieler in die Irre. Im Juni sprach der FromSoftware-Präsident über eine PC-Version. Und im Februar erklärte er, dass “Bloodborne” den Entwicklern am Herzen liege. Letztlich ist hier allerdings Sony gefragt, grünes Licht zu geben.

Weitere Meldungen zu Bloodborne.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren