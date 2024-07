Bloodborne: PS5-Version geplant? PlayStation-Stars führt Spieler in die Irre

Wollt ihr eine PS5-Version von “Bloodborne”? Ja! Wann wollt ihr es? Sofort! So oder so ähnlich würde eine Nachfrage bei Fans ausfallen. Aber es bleibt dabei: “Bloodborne” ist dank der Abwärtskompatibilität zwar grundsätzlich auf der aktuellen Sony-Konsole spielbar. Aber von den Vorteilen der PS5 profitiert der Titel nicht.

Gleichzeitig macht es den Eindruck, dass Sony die Fans verstärkt trollen möchte. Nach der Ankündigung des neuen “Astro Bot” ließ ein besonderer Bonus die Hoffnung aufkeimen, dass mit der Marke etwas geplant ist. Später wurden bewusste Andeutungen dementiert. Doch auch die Rückkehr von PlayStation Starts versetzte Fans kurz in Aufregung.

The Old Hunters tauchte plötzlich mit PS5-Label auf

“Bloodborne“ erhielt 2015 eine Erweiterung namens “The Old Hunters”. Sie brachte eine neue Story in das von FromSoftware entwickelte Spiel. Und jenes Addon tauchte in der PlayStation-Stars-App als PS5-Version auf, die angeblich für 5.000 Punkte erstanden werden kann.

Hierbei handelte es sich eindeutig um einen Tipp- bzw. Zuordnungsfehler, der den “Bloodborne“-DLC “The Old Hunters” fälschlicherweise mit dem PS5-Label versah, statt korrekterweise mit der PS4 zu verknüpfen.

„Bloodborne“ für PS5 bestätigt? Nicht wirklich. (Bild: Reddit/Crownwell)

Auch wenn es ziemlich offensichtlich war, dass ein Fehler vorlag, keimte bei einigen Fans ein wenig die Hoffnung auf, dass “Bloodborne” tatsächlich für die PS5 veröffentlicht werden könnte.

„Mir blieb das Herz stehen“, so ein User auf Reddit. „Wahrscheinlich ein optischer Fehler, aber hey, tägliches BB-Copyium“, betonte ein anderer. Nach einem Klick auf den Eintrag wurde deutlich, dass es sich um die PS4-Version handelt.

Wie steht es um die Zukunft von Bloodborne?

“Bloodborne” ist seit Jahren ein Thema vieler Fan-Nachfragen, bei denen es nicht nur um einen PS5-Port, ein Remake oder einen Nachfolger geht. Auch eine PC-Version wurde jüngst angesprochen.

“Wenn ich sage, dass ich einen [PC-Port] will, bekomme ich auch Ärger. Aber ich habe nichts dagegen”, so Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware, in einem kürzlich geführten Interview. “Als einer der Entwickler von Bloodborne ist es meine persönliche, ehrliche Meinung, dass ich es gerne hätte, wenn mehr Spieler es genießen könnten.”

Laut Miyazaki wäre es wünschenswert, wenn bei jedem Spiel dieser Art „mehr Spieler die Gelegenheit hätten, dies zu erleben und das vergangene Erbe wieder aufleben zu lassen“. Er persönlich habe definitiv kein Problem mit einer solchen Version. Gleiches gilt allgemein für Verfilmungen:

Zuletzt feierte FromSoftware mit “Elden Ring” riesige Erfolge und auch das Addon “Shadow of the Erdtree” (PLAY3.DE-Test) ging durch die Decke. Während Ports und Remakes nicht zwangsläufig beim ursprünglichen Entwickler entstehen müssen, scheint es, dass andere Marken mittlerweile ein höheres Gewicht haben. Und somit bleibt abzuwarten, was Sony und FromSoftware mit “Bloodborne” im Sinn haben.

