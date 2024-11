30 Jahre PlayStation: Hinweis auf ein großes Jubiläums-Event entdeckt?

In diesem Jahr feiert die originale PlayStation ihren 30. Geburtstag. Aktuellen Berichten zufolge könnte Sony im Rahmen einer TV-Werbung ein Event angedeutet haben, mit dem das Unternehmen das runde Jubiläum begeht.

Nachdem in den letzten Jahren diverse bekannte Spieleserien Jubiläen feierten, ist mit der originalen PlayStation im nächsten Monat eine der einflussreichsten Konsolen aller Zeiten an der Reihe.

Die Rede ist von der originalen PlayStation. Diese erschien in Japan am 3. Dezember 1994 und sollte die Welt der Konsolen für immer verändern. Im Gegensatz zu den damaligen japanischen Konkurrenten gelang es Sony nämlich, Gaming als neuen Lifestyle zu etablieren und zusammen mit den Third-Party-Publishern zahlreiche Marken zu etablieren, die uns bis heute begleiten.

In den letzten Wochen spekulierte die Community bereits, dass Sony den 30. Geburtstag der PlayStation mit einem entsprechenden Event begehen könnte. Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen ein Ausschnitt aus einer aktuellen TV-Werbung des Konzerns.

Steht die Ankündigung des Events bevor?

Die neue Werbung steht erneut unter dem Motto „Play Has No Limits“ und soll potenziellen Kunden die PS5 schmackhaft machen. Wer genauer hinschaut, wird bei 0:47 einen Bahnhof mit einer Infotafel entdecken, auf der die Zahlen „03 12 20:24“ und die klassischen Controller-Symbole der PlayStation zu sehen sind.

Ein handfester Hinweis auf ein mögliches Jubiläums-Event? Zumindest der Termin würde passen.

Wie eingangs erwähnt, erschien die erste PlayStation nämlich am 3. Dezember 1994 in Japan. Sollten sich die Gerüchte um ein Event zum 30. Geburtstag der PlayStation bewahrheiten, steht natürlich die Frage im Raum, wie dieses im Endeffekt aussieht.

Die Community vermutet, dass Sony neben einem ausführlichen Rückblick auf die Geschichte der PlayStation auch die eine oder andere Ankündigung beziehungsweise Überraschung aus dem Hut zaubern könnte.

Sony feiert das Jubiläum mit einem exklusiven PS5-Modell

Dass Sony dem 30. Geburtstag der PlayStation große Bedeutung beimisst, machte der japanische Elektronikrise im Sommer deutlich. So kündigte Sony eine PS5, eine PS5 Pro, PlayStation Portal sowie den DualSense und den DualSense Edge in Form einer 30th Anniversary Collection beziehungsweise im grauen Design der originalen PlayStation an.

Zu den Titeln, die zur Feier des 30. PlayStation-Geburtstags präsentiert werden könnten, gehört unter anderem „Marvel’s Wolverine“, das sich derzeit bei Insomniac Games in Entwicklung befindet. Im Oktober berichtete der Insider „Kurakasis“, dass Sony und Insomniac Games intern die Präsentation des Action-Titels vorbereiten sollen.

Zudem hielten sich in den letzten Monaten recht hartnäckig Gerüchte zu Remastern der originalen „God of War“-Trilogie, die auf ihre Ankündigung warten sollen.

