PS5 30th Anniversary Edition: Unboxing zeigt die Inhalte der Jubiläumsausgabe

Mit limitierten Konsolen im Look des legendären grauen Kastens begeht Sony in Kürze den 30. Geburtstag der PlayStation. Auf dem offiziellen chinesischen PlayStation-Kanal stellte Sony ein Unboxing-Video zur Verfügung, das uns einen Blick auf die Inhalte der "30th Anniversary Edition" ermöglicht.

Im September kündigte Sony an, den 30. Geburtstag der PlayStation mit einem ganz besonderen Schmankerl für die Fans zu feiern. Im Rahmen der „PS5 30th Anniversary Edition“ bietet der japanische Elektroriese PS5– und PS5 Pro-Konsolen im Look der legendären ersten Konsole des Unternehmens an.

Die Veröffentlichung der Jubiläums-Konsolen erfolgt am 21. November 2024. Zur Einstimmung auf den nahenden Launch stellte PlayStation China ein Unboxing-Video der „PS5 30th Anniversary Edition“ bereit. Der rund zwei Minuten lange Clip ermöglicht uns nicht nur einen Blick auf die PS5-Konsole im Design der originalen PlayStation.

Auch die diversen Zusatzinhalte werden präsentiert. Aber seht doch einfach selbst.

PS5 Pro auf etwas mehr als 12.000 Einheiten limitiert

Vor allem die „30th Anniversary Edition“-Version der PS5 Pro dürfte für Sammler interessant sein. Das Sondermodell der neuen Sony-Konsole wurde nämlich auf weltweit 12.300 Exemplare limitiert. Zudem versah Sony jede der PS5 Pro-Modelle mit einer einzigartigen Gravur.

Wie nicht anders zu erwarten war, rief die Ankündigung der limitierten PS5 Pro-Version umgehend Scalper auf den Plan. In Japan reagierte Sony mit diversen Maßnahmen auf diese Entwicklung, die verhindern sollten, dass die begehrten Konsolen bei Wiederverkäufern landen.

Neben der Konsole im ikonischen PlayStation-Grau umfasst das „30th Anniversary Edition“-Bundle der PS5 Pro einen DualSense und einen DualSense Edge im passenden Design.

„Die neuen Designs der limitierten Auflage sind eine Hommage an 30 wundervolle Jahre des Gamings, eine Reise, die durch die Leidenschaft und Unterstützung unserer Fans und talentierten Spieleentwickler möglich wurde“, schrieb Sony in der offiziellen Ankündigung.

Hinzukommen die folgenden Zusatzinhalte:

Kabelanschluss im Original-PlayStation-Controller-Stil

Vier PlayStation-Shapes-Kabelbinder

PlayStation-Aufkleber

Limitiertes PlayStation-Poster (1 von 30 möglichen Designs)

PlayStation-Büroklammer

Zusätzlich zu den PS5- und PS5 Pro-Konsolen umfasst die Jubiläums-Collection den DualSense-Controller und den Remote-Handheld PlayStation Portal im passenden Look. Diese konnten sich interessierte Fans mit etwas Glück separat sichern.

Weitere Details und Eindrücke zur „30th Anniversary Collection“ und ihren exklusiven Inhalten findet ihr in unserer ursprünglichen Meldung.

Weitere Meldungen zu PS5, PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren