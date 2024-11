PlayStation-Event: Sony bereitet etwas vor – State of Play oder Showcase zum Jubiläum?

Klammern wir die diversen State of Play-Ausgaben wie die Ausgabe im September einmal aus, dann ist seit dem letzten großen PlayStation-Showcase einiges an Zeit ins Land gezogen.

In den letzten Wochen spekulierte die Community allerdings, dass Sony das 30. Jubiläum von PlayStation nutzen könnte, um uns endlich wieder mit einer größeren Show zu versorgen. Neue Nahrung erhielt die Gerüchteküche kürzlich durch einen Werbeclip, mit dem Sony die PS5 und die PS5 Pro im diesjährigen Weihnachtsgeschäft bewirbt.

In diesem tauchte mit dem 3. Dezember 2024 nämlich auch der 30. Geburtstag der legendären PlayStation auf. Für weitere Spekulationen sorgt in diesen Tagen ein alter Bekannter.

Plant Sony einen Showcase zum PlayStation-Jubiläum?

Die Rede ist von Dealabs „billbil-kun“, der in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Leaks auf sich Aufmerksam machte. Sei es bezüglich der Line-Ups von PlayStation Plus oder der Releasetermine diverser Titel. Auf X deutete „billbil-kun“ an, dass wir uns möglicherweise schon in den kommenden Tagen auf die Ankündigung einer State of Play oder gar eines großen Showcase einstellen dürfen.

Wie der Leaker berichtet, sollen die Mitarbeiter von PlayStation hinter den Kulissen gleich mehrere Ankündigungen vorbereiten. Ob das Ganze in der Tat auf eine State of Play oder einen Showcase hindeutet, kann oder möchte „billbil-kun“ allerdings nicht bestätigen.

Der Leaker weiter: „Findet wirklich bald ein PlayStation-Event statt? Ich habe keine Antwort. Aber hinter den Kulissen werden viele PlayStation-Sachen vorbereitet. Es gibt einige Neuigkeiten. Bleibt dran.“

Sollten sich die Hinweise des Leakers bewahrheiten, könnte eine entsprechende Ankündigung seitens Sony in den nächsten Tagen erfolgen. Zumal „billbil-kun“ mit seinen Angaben nicht alleine dasteht.

Enthüllung von Marvel’s Wolverine und mehr geplant?

Mitte Oktober wies der Leaker „Kurakasis“ darauf hin, dass Sony seinen Informationen zufolge die Enthüllung von „Marvel’s Wolverine“ vorbereitet. Der Action-Titel entsteht bei Insomniac Games und soll laut „Kurakasis“ noch in diesem Jahr vorgestellt werden.

Neben einer Präsentation auf den The Game Awards 2024 am 13. Dezember (ab 1:30 Uhr unserer Zeit) käme auch eine Enthüllung im Zuge einer noch nicht angekündigten Veranstaltung wie einem Jubiläums-Event zum 30. Geburtstag der PlayStation in Frage.

„Nach meinen Recherchen sieht es so aus, als ob Sony sich darauf vorbereitet, einige neue Sachen aus Marvels Wolverine vorzustellen. Es fällt mir schwer zu sagen, wann es passieren wird. Aber ich vermute, dass es dieses Jahr sein wird“, so Kurakasis weiter.

Sollte Sony für Klarheit sorgen und eine neue State of Play oder einen möglichen Showcase ankündigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

