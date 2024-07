PS4: Sony-Konsole hat AMD geholfen, die Pleite abzuwenden – Bericht

Es scheint, dass die PlayStation 4 dazu beigetragen hat, den einst in Schlagseite geratenen Halbleiterproduzenten AMD vor dem Konkurs zu retten. Das lässt sich dem Linked-Profil von Renato Fragale entnehmen, der zum damaligen Zeitpunkt als Sr Manager Product Development Engineering einige Fäden zog.

Demnach habe er ein 15-köpfiges Produktentwicklungsteam geleitet, das an der PS4 mitwirkte. Die in der Konsole verbaute Accelerated Processing Unit (APU) stammt von AMD.

Erfolgreiche Markteinführung half AMD, den Bankrott zu vermeiden

Im weiteren Verlauf seiner Tätigkeitsbeschreibung verweist Fragale auf den Erfolg der PS4, der am Ende auch AMD zugutekam. Denn vor zehn Jahren machte der Chip-Hersteller mit negativen Bilanzen auf sich aufmerksam. Mehrere Quartale hinweg blieb AMD in der Verlustzone.

“Leitete ein 15-köpfiges Produktentwicklungsteam für die Sony PlayStation 4 (PS4), die bis heute über 91 Millionen Mal verkauft wurde. Gilt als eine der erfolgreichsten Markteinführungen in der Geschichte von AMD und half AMD, den Bankrott zu vermeiden”, betont Fragale.

The PlayStation 4 helped AMD to avoid bankruptcy pic.twitter.com/NZJqPQGCHr — Timur222 (@bogorad222) July 4, 2024

Interessant ist hier der Verweis auf 91 Millionen PS4-Verkäufe, was darauf schließend lässt, dass die Aussage älter ist. Denn die Last-Gen-Konsole von Sony konnte längst die Verkaufsmarke von 117 Millionen Konsolen überschreiten. Allerdings tauchte das Zitat bisher nirgends auf.

AMD entwickelte die Semi-Custom-APU der PS4 zusammen mit Sony und verwies 2013 in einem Interview darauf, dass es sich um die leistungsstärkste APU handeln würde, die man damals gebaut habe.

„Alles, was Sony in diesem einzelnen Chip verbaut hat, ist von AMD, aber wir haben für niemanden sonst auf dem Markt eine APU gebaut, die dem auch nur nahe kommt“, so AMD damals in einem Statement.

Die PS4 wurde im Februar 2013 angekündigt und im November desselben Jahres auf den Markt gebracht. Damals wechselte Sony vom Cell-Prozessor der PS3 zur x86-Architektur, die von AMD-Chips angetrieben wird.

Passend zum Thema:

Auch die Xbox One basiert auf Chip-Sätzen von AMD. Warum die Microsoft-Konsole nicht explizit erwähnt wird, ist offen. Die Redmonder konnten etwa 58 Millionen Exemplare absetzen.

Inzwischen sind Sony und Microsoft eine Generation weiter. Doch auch in der PS5 und Xbox Series X/S verrichten AMD-Bauteile die Arbeit. Und mit der PS5 Pro steht die nächste Hardware vor der Tür. Sie könnte auf der Tokyo Game Show angekündigt werden, denn Sony Interactive Entertainment ist seit Jahren wieder als “allgemeiner Aussteller” dabei.

