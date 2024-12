80 Prozent Rabatt: Star-Wars-Saga als Deluxe-Edition zum PSN-Bestpreis

Die LEGO-Videospiele erfreuen sich seit jeher einer großen Beliebtheit. Dazu zählt auch „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“, welches einen Abstecher in die Klötzchen-Version der Krieg-der-Sterne-Welt ermöglicht. Falls ihr das galaktische LEGO-Abenteuer bisher verpasst haben solltet, bietet der PlayStation Store nun eine besonders günstige Möglichkeit zum Nachholen.

Aktuell wird „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ nämlich zum Bestpreis im PlayStation Store angeboten. Zusätzlich handelt es sich auch noch um die Deluxe-Edition des Titels, die mit zusätzlichen Extras aufwartet. Zur Verfügung steht wahlweise die PS5- oder PS4-Version von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“. Gültig ist das PSN-Angebot noch bis zum 17. Dezember um 0:59 Uhr.

80 Prozent Rabatt auf LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Zustande kommt der aktuelle Bestpreis für „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ im PlayStation Store durch einen Rabatt in Höhe von 80 Prozent. Dadurch kann das familienfreundliche Action-Abenteuer – welches sich auch hervorragend für Koop-Sessions eignet – für aktuell nur 13,99 Euro erworben werden. Ohne Rabatt werden normalerweise 69,99 Euro fällig.

Da es sich wie bereits erwähnt um die digitale Deluxe-Edition von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ handelt, dürfen sich Käufer auch über ein paar zusätzliche Inhalte freuen. Dazu zählt ein Charakterpaket, welches die ohnehin riesige Auswahl der spielbaren Figuren nochmals erweitert. Obendrauf gibt es noch einen exklusiven Obi-Wan Kenobi, der mit seinem klassischen Aussehen an die alten Star-Wars-Filme erinnert.

Dass man mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ grundsätzlich nicht viel falsch machen kann, zeigen auch die Bewertungen im PlayStation Store. So kommt das Spiel aktuell auf eine Wertung von 4,46 bei 16.000 Abstimmungen. Und auch die Kritiker konnten überzeugt werden, wie ein Metascore von 82 Punkten zeigt.

LEGO-Abenteuer durch die gesamte Skywalker-Saga

Die Handlung von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ deckt – wie der Titel schon vermuten lässt – die komplette Skywalker-Saga ab. So erleben Spieler die Geschichte der berühmten Filmvorlagen, angefangen von „Die dunkle Bedrohung“ bis hin zu „Der Aufstieg Skywalkers“. Im Kombination mit dem bekannten LEGO-Humor entsteht so ein umfassendes Abenteuer mit mehr als 300 spielbaren Charakteren.

Veröffentlicht wurde „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ bereits vor zwei Jahren, am 5. April 2022. Erhältlich ist der Titel für PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Switch und PC. Der jüngste Ableger der LEGO-Videospielreihe wagt indes einen Abstecher in PlayStation-exklusive Gefilde: „LEGO Horizon Adventures“ ist seit dem 14. November 2024 erhältlich und schickt Nora-Jägerin Aloy in die Baustein-Variante ihrer eigenen Welt.

