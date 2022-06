LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Verkaufszahlen erreichen den nächsten großen Meilenstein

Mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ veröffentlichten Warner Bros. Games und die Entwickler von TT Games den bisher umfangreichsten LEGO-Titel.

Wie es der Name bereits andeutet, wird euch die Möglichkeit geboten, die komplette Skywalker-Saga im Klötzchen-Format nachzuspielen. Nachdem nur wenige Tage nach dem offiziellen Release im April dieses Jahres vom erfolgreichsten Start der Seriengeschichte die Rede war, erreichte „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ laut offiziellen Angaben nun den nächsten beeindruckenden Meilenstein.

Weltweit verkaufte sich „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ demnach mehr als fünf Millionen Mal. Welche Plattformen hinsichtlich der Verkaufszahlen die Nase vorne hat, wurde leider nicht verraten.

Bestreitet die Abenteuer in einer selbst gewählten Reihenfolge

In „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ warten laut offiziellen Angaben nicht nur mehr als 300 spielbare Charaktere darauf, von euch freigeschaltet zu werden. Großen Wert legten die Entwickler von TT Games zudem auf die Tatsache, dass ihr nicht dazu gezwungen werdet, die Filme chronologisch zu spielen. Stattdessen könnt ihr die verschiedenen Episoden und Missionen in einer selbst gewählten Reihenfolge in Angriff nehmen.

Bereits im vergangenen Monat wurde „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ mit zwei Charakter-DLCs versehen, die neue spielbare Recken mit sich brachten. Der erste DLC basiert auf der Serie „The Bad Batch“ und umfasst die Charaktere Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo. Das „The Mandalorian“-Pack wiederum bereichert euer Abenteuer durch die Charaktere Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand und Moff Gideon.

Related Posts

„LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Wieder mit von der Partie sind die Cheat-Codes, mit denen es euch ermöglicht wird, verschiedene Featurs und Inhalte freizuschalten. Die entsprechenden Codes haben wir hier für euch zusammengefasst.

4 Months. 9 Episodes. 5 Million Players! Thank you! 🎉 #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/J5Pg22vnO7 — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) June 18, 2022

Weitere Meldungen zu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren