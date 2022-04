LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Ein neuer Rekord – Warner nennt Verkaufszahlen

Anfang des Monats ging die Sternensaga im Klötzchen-Format mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ auf den Konsolen und den PC in ihre nächste Runde.

Vor allem in Großbritannien feierte der Titel einen erfolgreichen Verkaufsstart und konnte sich in der Launchwoche sogar vor Schwergewichten wie „Horizon: Forbidden West“ oder „Elden Ring“ platzieren. Etwas mehr als zwei Wochen nach dem Release nannte der verantwortliche Publisher Warner Bros. Games offizielle Verkaufszahlen und wies darauf hin, dass „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ weltweit bereits mehr als 3,2 Millionen Mal digital verkauft beziehungsweise an den Handel ausgeliefert wurde.

Neue DLC-Inhalte in dieser Woche

Gleichzeitig spricht der Publisher davon, dass auf allen Plattformen und in allen Regionen neue Verkaufsrekorde für LEGO-Spiele aufgestellt werden konnten. „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch erhältlich und wurde in dieser Woche mit zwei zusätzlichen Charakter-DLCs versehen.

Zum einen haben wir es hier mit dem „Rogue One: A Star Wars Story Character Pack“ zu tun, das die neuen Charaktere Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu und Regisseur Krennic umfasst. Nummer Zwei im Bunde ist das ebenfalls ab sofort erhältliche „Classic Characters Pack“.

Hier werden euch verschiedene klassische Charaktere wie Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, Darth Vader oder Lando Calrissian geboten. Die beiden DLCs können wahlweise einzeln oder im Rahmen des Season-Pass zu „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ erworben werden.

We’ve set a new record!!! Thanks to all the players for helping make LEGO Star Wars: The Skywalker Saga the biggest launch in LEGO Game history! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/fYw568OPU9 — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) April 21, 2022

