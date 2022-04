LEGO Star Wars – Die Skywalker Saga: Erster Grafikvergleich – PS5-Version im Nachteil

Seit dem gestrigen Dienstag ist „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ erhältlich. Heute ist schließlich das erste Vergleichsvideo eingetroffen, in dem die Current-Gen-Konsolen und der PC gegenübergestellt werden.

Schlecht optimiert?

Dabei zeigt sich: Die PS5-Version scheint schlecht optimiert zu sein. Sowohl Auflösung als auch Framerate hinken der Xbox-Fassung hinterher. Auf der Sony-Konsole ist das nervige Screen Tearing zu beobachten und es kommt immer wieder zu Framedrops. Im Hinblick auf die Texturen, den Schatten, die Sichtweite und der Umgebungsverdeckung sind die beiden Konsolen jedoch gleichauf. Die PC-Version mit maximalen Einstellungen ist lediglich bei den Reflektionen im Vorteil.

Selbst die Ladezeiten sind auf der Xbox und dem PC etwas kürzer. Während die PS5 6,43 Sekunden lädt, braucht die Xbox Series X nur 5,09 Sekunden. Die leistungsschwächere Series S ist noch einen kleinen Ticken schneller. Am kürzesten fällt die Ladezeit auf dem PC aus – mit 4,23 Sekunden. Welche SSD zum Einsatz kam, ist leider nicht bekannt.

Wie das neue „LEGO Star Wars“-Spiel in der Presse abschneidet? Mit einem Metascore von 84 Punkten weiß der neue Ableger durchaus zu überzeugen. In unserem hauseigenen Testbericht schreibt Sven unter anderem: „Die größte Stärke von „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ ist jedoch zweifelsohne sein Humor in Kombination mit seinem charmanten Stil, der die Herzen von jungen wie alten Fans gleichermaßen höherschlagen lassen dürfte.“

Unter dem Strich dürfen sich die Besitzer einer Xbox Series X über die hochwertigste Darstellung freuen. In der XSS-Version hingegen wurde der Auflösungsmodus nicht voll ausgereizt. Hier wäre durchaus eine 1440p-Auflösung möglich gewesen.

Schaut euch das Vergleichsvideo jetzt selbst an:

