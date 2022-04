Lego Star Wars Skywalker Saga: Cheat Codes für Boni und Launch-Trailer

"LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga" ist seit heute im Handel erhältlich, was mit einem Launch-Trailer gefeiert wird. Ebenfalls wurden Codes freigeschaltet, mit denen ihr zusätzliche Inhalte aktivieren könnt.

Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm erinnern mit einem Trailer an die heutige Veröffentlichung von „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“, die ab sofort für Konsolen und PC verfügbar ist. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Im Spiel durchquert ihr mit den Klötzchenfiguren den Weltraum und könnt fortlaufend neue Planeten freischalten, die es zu erkunden gilt. Ihr nehmt an heroischen Weltraumschlachten teil und setzt euch an das Steuer von bekannten Raumschiffen wie dem Millennium Falken, den TIE-Jägern des Imperiums, den X-Wings des Widerstands und mehr.

„In LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bieten wir eine ganz neue Spielerfahrung, bei der die Galaxis so frei erkundet werden kann wie nie zuvor“, so Jonathan Smith, Strategic Director und Head of Production, TT Games. „Ob Langzeitfan oder Neuentdecker des Franchise: Die epische Geschichte aller neun Filme mit dem für LEGO-Spiele typischen Humor und Zauber wird jedem gefallen.“

Codes für Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

Passend zum Launch von „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ wurden Codes herausgegeben, mit denen ihr weitere Inhalte freischalten könnt, darunter Charaktere wie Admiral Holdo.

Um sie einlösen zu können, müsst ihr im Spiel lediglich den Holoprojektor aufrufen und euch zum Extras-Reiter begeben. Danach solltet ihr oben eine Anzeige mit „Code einlösen“ sehen. Drückt den entsprechenden Button, der dort angezeigt wird, und gebt einen siebenstelligen Code ein, von denen ihr nachfolgend eine Reihe seht:

WROSHYR – Darth Vader (Lebenstag)

LIFEDAY – Gonk-Droide (Lebenstag)

SHUTTLE – I-TS-Transporter der Widerstands

SIDIOUS – Der Imperator

ARVALA7 – Die Razor Crest

C3PHOHO – C-3PO (Lebenstag)

WOOKIEE – Chewbacca (Lebenstag)

TIPYIPS – D-O (Lebenstag)

KORDOKU – Poe (Lebenstag)

XV4WND9 – Admiral Holdo

OKV7TLR – Dengar

WBFE4GO – Nute Gunray

Z55T8CQ – Poggle der Geringere

GR2VBXF – Ratts Tyerell

3FCPPVX – Tarkin

Weitere Meldungen zur Star Wars Skywalker Saga:

„LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ wurde heute für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC veröffentlicht. Auch die Tests gingen zwischenzeitlich an den Start. Eine Übersicht über die Ergebnisse könnt ihr euch hier anschauen. Unser Review zu „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ verrät euch ebenfalls, ob der Kauf lohnt.

Weitere Meldungen zu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren