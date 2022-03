LEGO Star Wars – The Skywalker Saga: Charakter-Anpassungen gestrichen

In etwas mehr als einer Woche erscheint mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ das neueste Klötzchen-Abenteuer für die Konsolen sowie den PC und wird die komplette Geschichte der Familie Skywalker umfassen.

Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen über mehr als 300 Charaktere freuen, die freigeschaltet und genutzt werden können. Wie die verantwortlichen Entwickler von TT Games kurz vor dem Release einräumten, bleiben die Charakter-Anpassungen beziehungsweise der Charakter-Editor in „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ leider außen vor.

In einem 2019 geführten Interview wurde das Feature zwar bestätigt, musste laut TT Games im Laufe der Entwicklung jedoch gestrichen werden.

„Hallo! Diesen Punkt möchten wir direkt ansprechen. Dieses Interview stammt aus dem Jahr 2019 und manchmal ändern sich Funktionen während der Entwicklung“, so die Entwickler von TT Games auf Twitter. „Wir können bestätigen, dass es bei LEGO Star Wars: The Skywalker Saga keine Charakteranpassung gibt, aber wir haben mehr als 300 Charaktere zur Auswahl.“ Ob die Charakter-Anpassungen mit einem Update nachgereicht werden könnten, bleibt abzuwarten. Auf Nachfrage ließ TT Games lediglich verlauten, dass man diesbezüglich nichts anzukündigen habe.

„LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ wird ab dem 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. Wie bereits klar gestellt wurde, werdet ihr nicht dazu gezwungen, die Geschichte der Familie Skywalker in einer chronologischen Reihenfolge zu erleben.

Stattdessen könnt ihr selbst entscheiden, wann ihr welche Missionen und Filme in Angriff nehmt.

