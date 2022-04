LEGO Star Wars Die Skywalker Saga: Testwertungen in der Übersicht

"LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" verweilt seit heute auf dem Markt. Ebenfalls kann ein Blick auf die internationalen Testwertungen geworfen werden. Sie versprechen ein hervorragendes Spiel.

Passend zum Launch von „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ gingen weltweit die Tests zum Klötzchenspiel an den Start. Zusammengetragen wurden sie einmal mehr auf Metacritic, wo der Titel basierend auf mehr als 30 Reviews auf einen Metascore von 84 kommt. User-Wertungen können erst ab morgen abgegeben werden.

Insgesamt scheint die Presse sehr zufrieden mit dem Spiel zu sein. Vereinzelt wird sogar betont, dass euch eines der bisher besten „Star Wars“-Spiele erwartet. Nachfolgend einige Pressestimmen.

Das sagt die internationale Presse

VGC ist vom neuen „LEGO“-Spiel besonders angetan: „Man hat das Gefühl, dass TT weiß, dass dies sehr wahrscheinlich die letzte Chance ist, der Serie gerecht zu werden, und es hat nicht nur das getan, sondern auch das beste Lego-Spiel und – offen gesagt – eines der besten Star Wars-Spiele geschaffen, die je gemacht wurden.“

Ähnlich sieht es: „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist eine triumphale Neuerfindung der LEGO-Reihe, die alle Star Wars-Filme erfolgreich adaptiert, eine Galaxie voller Aktivitäten aufbaut und die Spielmechanik für eine neue Generation neu erfindet.“

Push Square schreibt im Fazit: „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist ein bedeutender Schritt nach vorn, der das Spielprinzip intelligent weiterentwickelt, ohne den Spaßfaktor zu verlieren. Kinder werden den Slapstick-Humor und die farbenfrohen Anblicke und Geräusche lieben. Erwachsene werden all die Ellbogenwitze zu schätzen wissen. Und beide werden es genießen, wie viel es zu tun gibt.“

In unserem Test meint Sven: „Insbesondere die Action spielt sich jetzt sehr viel feiner, runder und taktischer. In dieser Hinsicht blieb gefühlt wirklich kein Stein auf dem anderen. Darüber hinaus greifen die verschiedenen Gameplay-Elemente die meiste Zeit über sehr gut ineinander und profitieren von einigen längst überfälligen Neuerungen.“

Kritischer zeigte sich Game.no: „Die Skywalker-Saga ist am besten, wenn sie sich in die eher linearen und eng gestalteten Abschnitte begibt, denn in den offenen Bereichen gibt es kein Leben und keine spannenden Missionen, mit denen man seine Zeit verbringen kann.“

Einige Test-Wertungen in der Übersicht:

VGC – 100

The Gamer – 90

Dexerto – 90

Hardcore Gamer – 90

Metro – 90

Hobby Consolas – 87

PLAY3.DE – 85

MGG – 85

IGN Italia – 85

Push Square – 80

WCCFTECH – 80

PlaySense – 75

Game.no – 60

Auf Metacritic wurden bislang 32 Kritiken zusammengetragen, die ihr hier aufgelistet vorfindet.

„LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ ist ab sofort für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Ihr werdet übrigens nicht dazu gezwungen, die Geschichte der Familie Skywalker in einer chronologischen Reihenfolge zu erleben.

