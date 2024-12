GTA 5 Online: Agents of Sabotage jetzt verfügbar – das steckt drin

Das neueste Update “Agents of Sabotage" bringt neue Inhalte und weitere Möglichkeiten in die Welt von "GTA 5 Online". Spieler können sich auf neue Missionen, Fahrzeuge und Gameplay-Verbesserungen einstellen.

Mit dem Update “Agents of Sabotage” erweitert Rockstar Games das Angebot in „GTA 5 Online“ um eine Reihe neuer Funktionen und Aktivitäten. Spieler übernehmen unter anderem die Rolle eines Kriminellen, der in Zusammenarbeit mit ehemaligen Geheimagenten an einer Serie hochriskanter Operationen teilnimmt.

Die Darnell-Bros-Textilfabrik als neuer Dreh- und Angelpunkt

Die Darnell-Bros-Textilfabrik in East Los Santos dient als zentraler Ort für die neuen Missionen in “GTA 5 Online”. Dieses historische Gebäude, bekannt aus früheren Raubüberfällen, wurde für eine neue Geheimoperation umgerüstet.

Mit Funktionen wie einer Waffenwerkstatt, einem Safe für passives Einkommen und einem persönlichen Wohnbereich ist die Textilfabrik bestens ausgestattet. Spieler können zudem von der Tiefgarage aus verschiedene unterirdische Schnellreiseziele in Los Santos erreichen.

Jodi Marshall, eine ehemalige FIB-Agentin, und Pavel, ein erfahrener U-Boot-Fahrer, stehen den Spielern zur Seite. Ihre Ressourcen und Expertise werden benötigt, um in mehrstufigen Raubzügen Militärgeheimnisse zu stehlen, Kunstwerke zurückzuholen und gegen den mächtigen militärisch-industriellen Komplex vorzugehen.

Neue Missionen und Belohnungen

Die Missionen von “GTA 5 Online: Agents of Sabotage” umfassen vier mehrstufige Operationen, bei denen Spieler ihre Fähigkeiten in Hacking, Infiltration und Sabotage unter Beweis stellen müssen. Zu den Aufgaben gehören unter anderem das Stehlen von Militärtechnologie und der Einbruch in eine geheime Schmiergeldkasse der Maze Bank.

Erfolgreiche Spieler erhalten nicht nur GTA$, sondern auch Auszeichnungen, die sie in ihrem neuen Hauptquartier präsentieren können. Das Update bringt zudem wöchentliche Highlights mit erhöhten Belohnungen für ausgewählte Missionen, die im Spiel als „Prioritätsakten“ markiert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates von „GTA 5 Online“ liegt auf neuen Fahrzeugen und Upgrades. Zu den Highlights zählen der Bravado Banshee GTS, der Dinka Chavos V6 und der getunte Dinka Jester RR Widebody. Neben neuen Polizeifahrzeugen wie dem Canis Terminus Patrol wurden 50 Modelle um Lenkraketen-Störsender erweitert, die zusätzliche Schutzmaßnahmen bieten.

Der Terrorbyte, ein vielseitiges Kommandozentrum, erhält ebenfalls neue Funktionen. Diese beinhalten ein Hauptkontrollterminal zur Verwaltung von Unternehmen, einen Sammelobjektscanner und die Möglichkeit, das Fahrzeug durch Schleichfahrt auf dem Radar unsichtbar zu machen.

Agents of Sabotage in der Übersicht

Neuer Spielinhalt

Hauptstory : Arbeite mit der Ex-Agentin Jodi Marshall und dem U-Boot-Fahrer Pavel zusammen, um High-Tech-Raubzüge durchzuführen. Ziele sind unter anderem Militärgeheimnisse, gestohlene Kunstwerke und die Korruption in der IAA.

: Arbeite mit der Ex-Agentin Jodi Marshall und dem U-Boot-Fahrer Pavel zusammen, um High-Tech-Raubzüge durchzuführen. Ziele sind unter anderem Militärgeheimnisse, gestohlene Kunstwerke und die Korruption in der IAA. Darnell-Bros-Textilfabrik : Kaufe dieses legendäre Hauptquartier, das mit Hightech-Ausstattung (Mk-II-Waffenwerkstatt, Safe, Fahrzeugstellplätze, Wohnbereich) und einem Zugang zu unterirdischen Wegen für schnelles Reisen ausgestattet ist.

: Kaufe dieses legendäre Hauptquartier, das mit Hightech-Ausstattung (Mk-II-Waffenwerkstatt, Safe, Fahrzeugstellplätze, Wohnbereich) und einem Zugang zu unterirdischen Wegen für schnelles Reisen ausgestattet ist. FIB-Akten: Meistere vier neue Operationen, die Hacking, Sabotage und Infiltration erfordern, wie z. B. das Stehlen von Militärtechnologie und das Plündern einer Schmiergeldkasse.

Neue Features

Terrorbyte-Verbesserungen : Spionagetools wie Sammelobjektscanner, Lenkraketen-Störsender und Schleichfahrt. Ein Hauptkontrollterminal erleichtert das Verwalten von Unternehmen.

: Spionagetools wie Sammelobjektscanner, Lenkraketen-Störsender und Schleichfahrt. Ein Hauptkontrollterminal erleichtert das Verwalten von Unternehmen. Fahrzeuge : Bravado Banshee GTS : Neuer Roadster, für GTA+-Mitglieder kostenlos bis 8. Januar. Dinka Jester RR Widebody : Getunter Klassiker mit einzigartigen Mods. Neue Polizeifahrzeuge : Canis Terminus Patrol, Vapid Caracara Pursuit (freischaltbar durch Missionen). Weitere Fahrzeuge : Modelle wie der Annis RE-7B und der Ocelot XA-21 kehren zurück.

:

Neue Missionen und Herausforderungen

Streifenfahrten : Helfe Vincent bei Missionen, um Drogenringe auszuschalten und Undercover-Informanten zu retten. Belohnung: Handelspreise für Polizeifahrzeuge.

: Helfe Vincent bei Missionen, um Drogenringe auszuschalten und Undercover-Informanten zu retten. Belohnung: Handelspreise für Polizeifahrzeuge. Polizeifahrzeug-Tests: Stehle und teste neue Polizeifahrzeuge, die bald verfügbar sein werden.

Belohnungen und Events

Heist-Herausforderung : Spieler erhalten das NOOSE-Outfit und können den Polizei-Predator (Boot) kostenlos abholen.

: Spieler erhalten das NOOSE-Outfit und können den Polizei-Predator (Boot) kostenlos abholen. Neue Inhalte in Aussicht: Feiertagsgeschenke, neue Rennen (Drift-, Drag- und Stuntrennen), das „El Strickler“-Militärgewehr (PS5/Xbox Series X/S) und zusätzliche Tools für den Rockstar Creator.

Verbesserungen der Spielerfahrung

Höhere Auszahlungen für Drift- und Dragsterrennen.

Automatische Panzerung bei Missionsstarts.

Zusätzliche Sirenenoptionen für Polizeifahrzeuge.

Die vollständigen Details zum Update und weiteren zukünftigen Inhalten finden Spieler auf der offiziellen Rockstar-Webseite.

