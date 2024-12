GTA 5 Online: Großes Update überbrückt Wartezeit auf GTA 6

Die Veröffentlichung von “GTA 6” ist noch in weiter Ferne, doch Rockstar Games hält die Spielerbasis mit regelmäßigen Updates für “GTA 5 Online” aktiv. Das neueste Update namens “Agents of Sabotage” bringt weitere Inhalte und Möglichkeiten in den Online-Multiplayer-Modus und soll die Community weiterhin bei Laune halten. Denn der Nachfolger lässt noch ein Jahr auf sich warten – wenn es bei der bisherigen Planung bleibt.

Neue Möglichkeiten in der Darnell-Bros-Textilfabrik

Ab dem 10. Dezember können Spieler in “GTA Online” die Textilfabrik Darnell Bros übernehmen, bekannt aus der Hauptkampagne von “GTA 5”. Dort wird eine Basis für verdeckte Operationen eingerichtet, die als Ausgangspunkt für neue Raubzüge dient.

Spieler arbeiten mit der ehemaligen FIB-Agentin Jodi Marshall und dem aus dem Cayo-Perico-Heist bekannten Charakter Pavel zusammen. Mithilfe modernster Geheimtechnologien lassen sich einige der größten Ziele in Los Santos ins Visier nehmen. Neben den neuen Missionen warten auch zusätzliche Fahrzeuge, Ausrüstungen und Verdienstmöglichkeiten auf die Community.

Los geht es am 10. Dezember 2024 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Um den Spielern das kommende Update schmackhaft zu machen, zeigt Rockstar Games einen einschlägigen Trailer:

“Agents of Sabotage” bietet neue Herausforderungen. Der Trailer liefert einen ersten Vorgeschmack.

“GTA Online”, der Multiplayer-Modus von “GTA 5”, hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Er wurde im Oktober 2013 für die damals gängige Konsolen veröffentlicht und seitdem kontinuierlich durch Updates und Erweiterungen ausgebaut.

Spieler können in der virtuellen Welt von Los Santos eine Vielzahl von Aktivitäten erleben, von Missionen über Rennen bis hin zu kooperativen Raubzügen. Die Kombination aus „GTA 5“ und „GTA Online“ ließ die Verkaufszahlen im vergangenen Jahrzehnt quasi explodieren:

Das lange Warten auf GTA 6

Während “GTA Online” weiterhin gepflegt wird, liegen zum Nachfolger von “GTA 5” bisher nur wenige offizielle Informationen vor. Rockstar Games plant die Veröffentlichung von “GTA 6” für Herbst 2025, jedoch gibt es bislang weder einen genauen Termin noch einen zweiten Trailer.

Der erste Trailer von „GTA 6“ erschien bereits vor einem Jahr und konnte auf YouTube Rekorde brechen. Wann der zweite Trailer folgen wird, verraten Rockstar Games und Take-Two nicht. Ein Playlist-Update lässt allerdings auf eine zeitnahe Freischaltung hoffen.

